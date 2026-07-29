На Ставрополье мужчина, сбросивший женщину с балкона, получил срок

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ставропольском крае суд приговорил местного жителя к шести годам колонии строгого режима за попытку убийства.

Мужчина сбросил с балкона второго этажа женщину, которая отказалась вступить с ним в связь.

59-летняя потерпевшая осталась жива благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к шести годам колонии строгого режима местного жителя, который сбросил с балкона второго этажа отказавшуюся вступить с ним в связь женщину, сообщили в региональных СУ СК РФ и прокуратуре.

"Следствием и судом установлено, что вечером 12 января текущего года в одной из квартир города Изобильного в ходе распития спиртного между 47-летним мужчиной и его знакомой возник конфликт из-за ее нежелания вступить в отношения. Фигурант вытолкал женщину из открытого окна балкона второго этажа", - говорится в сообщении СУСК.

В ведомстве уточнили, что 59-летняя потерпевшая осталась жива благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Мужчину признали виновным по статье "Покушение на убийство".