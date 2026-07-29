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На Ставрополье мужчина, сбросивший женщину с балкона, получил срок - РИА Новости, 29.07.2026
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16:39 29.07.2026
На Ставрополье мужчина, сбросивший женщину с балкона, получил срок

Сбросивший женщину с балкона житель Ставрополья получил 6 лет колонии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ставропольском крае суд приговорил местного жителя к шести годам колонии строгого режима за попытку убийства.
  • Мужчина сбросил с балкона второго этажа женщину, которая отказалась вступить с ним в связь.
  • 59-летняя потерпевшая осталась жива благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к шести годам колонии строгого режима местного жителя, который сбросил с балкона второго этажа отказавшуюся вступить с ним в связь женщину, сообщили в региональных СУ СК РФ и прокуратуре.
"Следствием и судом установлено, что вечером 12 января текущего года в одной из квартир города Изобильного в ходе распития спиртного между 47-летним мужчиной и его знакомой возник конфликт из-за ее нежелания вступить в отношения. Фигурант вытолкал женщину из открытого окна балкона второго этажа", - говорится в сообщении СУСК.
В ведомстве уточнили, что 59-летняя потерпевшая осталась жива благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Мужчину признали виновным по статье "Покушение на убийство".
"Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - отметили в прокуратуре.
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