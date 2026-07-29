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Экспертиза установит точную причину смерти ученого на Урале - РИА Новости, 29.07.2026
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12:13 29.07.2026 (обновлено: 14:47 29.07.2026)
Экспертиза установит точную причину смерти ученого на Урале

Экспертиза установит точную причину смерти Зезина в Екатеринбурге

© Фото : пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАННикита Зезин
Никита Зезин - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН
Никита Зезин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для установления точной причины смерти ученого Никиты Зезина и ее взаимосвязи с нападением назначены судебно-медицинские экспертизы.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Точную причину смерти ученого Никиты Зезина и ее взаимосвязь с произошедшим нападением на него установит судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СУСК по Свердловской области.
По имеющимся данным, Зезин скончался от сердечного приступа в больнице, куда был госпитализирован после избиения в ходе конфликта, в ходе которого также пострадал один из его коллег.
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Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН информировал, что 22 июля на 68-м году скончался директор центра, известный ученый Никита Зезин. Позднее депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер разместил на своей странице "ВКонтакте" сведения о том, что незадолго до смерти Зезин был жестоко избит. Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили их. Позже Зезин скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело.
"Назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе в целях установления точной причины смерти и взаимосвязи с произошедшим нападением", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках расследования допрашиваются свидетели, истребованы характеризующие фигуранта материалы, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.
Мужчина, подозреваемый в нападении на ученого и его коллегу, задержан, им оказался 38-летний житель Екатеринбурга, ему предъявлены обвинения в совершении хулиганских действий. В пресс-службе СУСК уточнили, что наказание за совершение данного преступления предусматривает до 7 лет лишения свободы.
"Расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел СУСК России по Свердловской области, ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле руководства регионального следственного управления", - добавили в ведомстве.
В свою очередь, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в беседе с NEWS.ru отметил, что текущая судебная практика не всегда в полной мере учитывает психологические последствия для детей, оказавшихся свидетелями жестких преступлений, и предложил ужесточить наказание за преступления, совершенные в присутствии несовершеннолетних.
"В случае, если тяжкие преступления, связанные с насилием, совершаются на глазах у детей, это должно быть отягощающим фактором при вынесении приговора. Это интересная мысль, и мы с коллегами подумаем, как это реализовать. Возможно, это действительно стоит внести в перечень отягощающих обстоятельств", - сказал Кабанов.
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