Последствия разрушительного землетрясения в Японии

Первый подземный толчок магнитудой 7,1 зафиксировали в 16:27 по местному времени, менее чем через час — второй, магнитудой 6,1.
Первый подземный толчок магнитудой 7,1 зафиксировали в 16:27 по местному времени, менее чем через час — второй, магнитудой 6,1.
Затем в течение дня последовали более 160 афтершоков.
Затем в течение дня последовали более 160 афтершоков.
Для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро объявили угрозу цунами.
Для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро объявили угрозу цунами.
По японской шкале землетрясение оценили в максимальные семь баллов — впервые с января 2024 года.
По японской шкале землетрясение оценили в максимальные семь баллов — впервые с января 2024 года.
Подземные толчки привели к пожарам, разрушениям зданий и дорог.
Подземные толчки привели к пожарам, разрушениям зданий и дорог.
Землетрясение унесло жизни 13 человек, не менее 50 пострадали.
Землетрясение унесло жизни 13 человек, не менее 50 пострадали.
В торговом центре Aeon Mall Kumamoto прогремел взрыв, там обрушилась часть внешней стены и кровли. Под завалами оказались люди.
В торговом центре Aeon Mall Kumamoto прогремел взрыв, там обрушилась часть внешней стены и кровли. Под завалами оказались люди.
Более 47 тысяч домов остались без света.
Более 47 тысяч домов остались без света.
На заводе Nippon Paper Industries в Яцусиро обрушилась труба.
На заводе Nippon Paper Industries в Яцусиро обрушилась труба.
Серьезно разрушен также замок Кумамото, построенный во второй половине XV века.
Серьезно разрушен также замок Кумамото, построенный во второй половине XV века.
Японское правительство создало оперативный штаб. Премьер-министр Санаэ Такаити поручила как можно скорее оценить масштабы ущерба и всеми силами заниматься спасением пострадавших.
Японское правительство создало оперативный штаб. Премьер-министр Санаэ Такаити поручила как можно скорее оценить масштабы ущерба и всеми силами заниматься спасением пострадавших.
Сейсмическая активность в районе остается весьма высокой. Метеорологи предупреждают о риске повторного землетрясения в течение недели.
Сейсмическая активность в районе остается весьма высокой. Метеорологи предупреждают о риске повторного землетрясения в течение недели.