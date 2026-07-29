При землетрясении в Японии погибли три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате землетрясения магнитудой 7,1 в Японии три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии, девять пропали без вести.
- Землетрясение вызвало разрушения в торговом центре AEON и на заводе Nippon Paper Industries в Яцусиро, а также обрушение дома в городе Яцусиро.
ТОКИО, 29 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии, девять пропали без вести после землетрясения магнитудой 7,1 в Японии во вторник.
В торговом центре AEON, где, предположительно, из-за взрыва газа произошли сильнейшие разрушения, были извлечены из-под завалов восемь человек, двое из них погибли, один в критическом состоянии.
На заводе Nippon Paper Industries в Яцусиро, где обрушилась труба после землетрясения, из-под завалов извлекли два человек, оба в критическом состоянии. Еще девять человек пропали без вести.
Также один человек погиб при обрушении дома в городе Яцусиро. Его извлекли из-под завалов, он скончался в больнице.
Во вторник в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на небольшой глубине 16 километров.
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9 декабря 2025, 09:39