При землетрясении в Японии погибли три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате землетрясения магнитудой 7,1 в Японии три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии, девять пропали без вести.

Землетрясение вызвало разрушения в торговом центре AEON и на заводе Nippon Paper Industries в Яцусиро, а также обрушение дома в городе Яцусиро.

ТОКИО, 29 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии, девять пропали без вести после землетрясения магнитудой 7,1 в Японии во вторник.

В торговом центре AEON, где, предположительно, из-за взрыва газа произошли сильнейшие разрушения, были извлечены из-под завалов восемь человек, двое из них погибли, один в критическом состоянии.

На заводе Nippon Paper Industries в Яцусиро, где обрушилась труба после землетрясения, из-под завалов извлекли два человек, оба в критическом состоянии. Еще девять человек пропали без вести.

Также один человек погиб при обрушении дома в городе Яцусиро. Его извлекли из-под завалов, он скончался в больнице.