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У берегов Папуа-Новой Гвинеи зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 29.07.2026
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01:13 29.07.2026
У берегов Папуа-Новой Гвинеи зафиксировали землетрясение

У берегов Папуа-Новой Гвинеи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Папуа — Новой Гвинеи.
  • Землетрясение произошло 28 июля в 20:27 по времени UTC, очаг залегал на глубине десять километров, в 211 километрах от города Кокопо.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Папуа-Новой Гвинеи, следует из информации, опубликованной Геологической службой США (USGS).
Согласно сведениям USGS, землетрясение произошло во вторник, 28 июля, в 20.27 по времени UTC (23.27 мск вторника). Очаг залегал на глубине десять километров. Уточняется, что землетрясение произошло в 211 километрах от города Кокопо.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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