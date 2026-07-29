У берегов Папуа-Новой Гвинеи зафиксировали землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Папуа — Новой Гвинеи.
- Землетрясение произошло 28 июля в 20:27 по времени UTC, очаг залегал на глубине десять километров, в 211 километрах от города Кокопо.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Папуа-Новой Гвинеи, следует из информации, опубликованной Геологической службой США (USGS).
Согласно сведениям USGS, землетрясение произошло во вторник, 28 июля, в 20.27 по времени UTC (23.27 мск вторника). Очаг залегал на глубине десять километров. Уточняется, что землетрясение произошло в 211 километрах от города Кокопо.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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