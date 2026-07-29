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На Украине рассказали, чем обернулась встреча с Трампом для Зеленского - РИА Новости, 29.07.2026
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15:52 29.07.2026
На Украине рассказали, чем обернулась встреча с Трампом для Зеленского

На Украине заявили, что встреча Зеленского с Трампом не увенчалась успехом

© Фото : офис президента УкраиныВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме завершилась безрезультатно, пишет "Страна.ua".
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Встреча Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме завершилась безрезультатно. Об этом пишет "Страна.ua".
"Накануне было много прогнозов о том, что эти встречи будут означать чуть ли не поворотный момент в политике США, как минимум, по Украине. Однако, по итогу, в публичной плоскости на выходе мы имеем лишь довольно дежурные, скупые и однотипные комментарии", — говорится в материале.
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Как отмечает украинское издание, неофициально сообщается, что, по итогу переговоров, в ближайшие две недели в Киев могут приехать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
"Они едут еще с весны, но так и не доехали", — подчеркивается в публикации.
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Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт позже заявила, что встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и Зеленским прошли позитивно и продуктивно, не приведя других подробностей.
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