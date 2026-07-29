На Украине рассказали, чем обернулась встреча с Трампом для Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме завершилась безрезультатно, пишет "Страна.ua".
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Встреча Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме завершилась безрезультатно. Об этом пишет "Страна.ua".
Как отмечает украинское издание, неофициально сообщается, что, по итогу переговоров, в ближайшие две недели в Киев могут приехать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
"Они едут еще с весны, но так и не доехали", — подчеркивается в публикации.
Во вторник Зеленский встретился с американским лидером в Белом доме, встреча длилась менее часа. Кроме того главу киевского режима завели на встречу с бокового входа резиденции президента вместо парадного.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт позже заявила, что встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и Зеленским прошли позитивно и продуктивно, не приведя других подробностей.