Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне

© Фото : офис президента Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне

На Украине рассказали, чем обернулась встреча с Трампом для Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме завершилась безрезультатно, пишет "Страна.ua".

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Встреча Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме завершилась безрезультатно. Об этом пишет "Страна.ua".

"Накануне было много прогнозов о том, что эти встречи будут означать чуть ли не поворотный момент в политике США , как минимум, по Украине . Однако, по итогу, в публичной плоскости на выходе мы имеем лишь довольно дежурные, скупые и однотипные комментарии", — говорится в материале.

Как отмечает украинское издание, неофициально сообщается, что, по итогу переговоров, в ближайшие две недели в Киев могут приехать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

"Они едут еще с весны, но так и не доехали", — подчеркивается в публикации.

Во вторник Зеленский встретился с американским лидером в Белом доме, встреча длилась менее часа. Кроме того главу киевского режима завели на встречу с бокового входа резиденции президента вместо парадного.