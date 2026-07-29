В небе над Новой Зеландией заметили огненный шар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Местные жители Новой Зеландии заметили огромный огненный метеор в небе над Северным островом.
- Гражданская служба наблюдений за метеорами Fireballs Aotearoa зафиксировала явление и получила множество сообщений об огненном шаре.
- Представитель Fireballs Aotearoa Стив Вин-Харрис отметил, что громкий звук может свидетельствовать о том, что метеор опустился достаточно низко в верхние слои атмосферы и некоторые его части могли упасть на землю.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Огромный огненный метеор заметили местные жители в небе над Новой Зеландией, сообщил телеканал 1news.
"Вчера вечером в небе над Северным островом был замечен огненный шар, а некоторые очевидцы сообщили, что слышали "оглушительный грохот", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в среду.
Северный остров является одним из двух главных островов Новой Зеландии, где проживает более половины населения страны.
Как отмечает 1news, местная гражданская служба наблюдений за метеорами Fireballs Aotearoa также зафиксировала это явление и получила множество сообщений об огненном шаре примерно в 22.26 во вторник по местному времени (13.26 мск).
На многочисленных видео, опубликованных местными жителями в социальных сетях, можно увидеть большой желтый шар, ярко вспыхивающий несколько раз перед тем, как погаснуть.
"Ночь была совершенно ясной… А в следующую секунду по небу пронеслась огромная пылающая огненная штука", - приводит 1news слова местной жительницы Талулы Ходдер. Женщина отметила, что явление сопровождалось грохотом и "слегка шипящим звуком".
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"Наши домочадцы слышали сильный грохот", - прокомментировал произошедшее еще один свидетель.
По словам представителя Fireballs Aotearoa Стива Вин-Харриса, которые приводит телеканал, в настоящий момент все зафиксированные камерами данные все еще анализируются. В то же время, отметил он, сопровождавший явление громкий звук может свидетельствовать о том, что метеор опустился достаточно низко в верхние слои атмосферы и некоторые его части могли, предположительно, упасть на землю.