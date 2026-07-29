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В небе над Новой Зеландией заметили огненный шар - РИА Новости, 29.07.2026
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10:31 29.07.2026
В небе над Новой Зеландией заметили огненный шар

В небе над Новой Зеландией заметили огромный огненный шар

© Кадр видео из соцсетейОгненный метеор в небе над Новой Зеландией
Огненный метеор в небе над Новой Зеландией - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Огненный метеор в небе над Новой Зеландией
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Местные жители Новой Зеландии заметили огромный огненный метеор в небе над Северным островом.
  • Гражданская служба наблюдений за метеорами Fireballs Aotearoa зафиксировала явление и получила множество сообщений об огненном шаре.
  • Представитель Fireballs Aotearoa Стив Вин-Харрис отметил, что громкий звук может свидетельствовать о том, что метеор опустился достаточно низко в верхние слои атмосферы и некоторые его части могли упасть на землю.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Огромный огненный метеор заметили местные жители в небе над Новой Зеландией, сообщил телеканал 1news.
"Вчера вечером в небе над Северным островом был замечен огненный шар, а некоторые очевидцы сообщили, что слышали "оглушительный грохот", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в среду.
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Как отмечает 1news, местная гражданская служба наблюдений за метеорами Fireballs Aotearoa также зафиксировала это явление и получила множество сообщений об огненном шаре примерно в 22.26 во вторник по местному времени (13.26 мск).
На многочисленных видео, опубликованных местными жителями в социальных сетях, можно увидеть большой желтый шар, ярко вспыхивающий несколько раз перед тем, как погаснуть.
"Ночь была совершенно ясной… А в следующую секунду по небу пронеслась огромная пылающая огненная штука", - приводит 1news слова местной жительницы Талулы Ходдер. Женщина отметила, что явление сопровождалось грохотом и "слегка шипящим звуком".
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"Наши домочадцы слышали сильный грохот", - прокомментировал произошедшее еще один свидетель.
По словам представителя Fireballs Aotearoa Стива Вин-Харриса, которые приводит телеканал, в настоящий момент все зафиксированные камерами данные все еще анализируются. В то же время, отметил он, сопровождавший явление громкий звук может свидетельствовать о том, что метеор опустился достаточно низко в верхние слои атмосферы и некоторые его части могли, предположительно, упасть на землю.
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