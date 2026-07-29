В небе над Новой Зеландией заметили огненный шар

© Кадр видео из соцсетей Огненный метеор в небе над Новой Зеландией

Краткий пересказ от РИА ИИ Местные жители Новой Зеландии заметили огромный огненный метеор в небе над Северным островом.

Гражданская служба наблюдений за метеорами Fireballs Aotearoa зафиксировала явление и получила множество сообщений об огненном шаре.

Представитель Fireballs Aotearoa Стив Вин-Харрис отметил, что громкий звук может свидетельствовать о том, что метеор опустился достаточно низко в верхние слои атмосферы и некоторые его части могли упасть на землю.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Огромный огненный метеор заметили местные жители в небе над Новой Зеландией, сообщил телеканал Огромный огненный метеор заметили местные жители в небе над Новой Зеландией, сообщил телеканал 1news

"Вчера вечером в небе над Северным островом был замечен огненный шар, а некоторые очевидцы сообщили, что слышали "оглушительный грохот", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в среду.

Северный остров является одним из двух главных островов Новой Зеландии , где проживает более половины населения страны.

Как отмечает 1news, местная гражданская служба наблюдений за метеорами Fireballs Aotearoa также зафиксировала это явление и получила множество сообщений об огненном шаре примерно в 22.26 во вторник по местному времени (13.26 мск).

На многочисленных видео, опубликованных местными жителями в социальных сетях, можно увидеть большой желтый шар, ярко вспыхивающий несколько раз перед тем, как погаснуть.

"Ночь была совершенно ясной… А в следующую секунду по небу пронеслась огромная пылающая огненная штука", - приводит 1news слова местной жительницы Талулы Ходдер. Женщина отметила, что явление сопровождалось грохотом и "слегка шипящим звуком".

"Наши домочадцы слышали сильный грохот", - прокомментировал произошедшее еще один свидетель.