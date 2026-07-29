Запашный рассказал, чему научился у тигров

Краткий пересказ от РИА ИИ Эдгард Запашный, народный артист России, рассказал, что научился честности и искренности в проявлении чувств у своих подопечных хищников.

29 июля отмечается Международный день тигра.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Народный артист России Эдгард Запашный, занимающийся дрессурой хищников более 35 лет, в беседе с РИА Новости рассказал, что научился у своих подопечных их честности и искренности в проявлении чувств.

В среду, 29 июля, отмечается Международный день тигра.

« "Их природная честность - лучший пример, чем наша с вами человеческая честность. Люди порой лгут, обманывают, используют доверие, животные в этом плане более справедливые. Например, нашей тигрице захотелось организовать драку - она ее организовала, показав: "Ты мне неприятен, я сейчас с тобой буду драться", - сказал Запашный

Он добавил, что работа с тиграми доставляет ему большую радость и позволяет с каждым разом все глубже постигать их философию, отметив, что у каждого из них свой неповторимый характер.

"Вот этому, наверное, их искренности, честности", - заключил Запашный.

Международный день тигра отмечается с 2011 года 29 июля. Праздник был учрежден на Международном форуме по вопросам сохранения тигра на Земле , который прошел в 2010 году по инициативе РФ в Санкт-Петербурге с участием глав правительств и представителей 13 стран, на чьей территории обитают эти редкие хищники.