Запашный рассказал, чему научился у тигров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эдгард Запашный, народный артист России, рассказал, что научился честности и искренности в проявлении чувств у своих подопечных хищников.
- 29 июля отмечается Международный день тигра.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Народный артист России Эдгард Запашный, занимающийся дрессурой хищников более 35 лет, в беседе с РИА Новости рассказал, что научился у своих подопечных их честности и искренности в проявлении чувств.
В среду, 29 июля, отмечается Международный день тигра.
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"Их природная честность - лучший пример, чем наша с вами человеческая честность. Люди порой лгут, обманывают, используют доверие, животные в этом плане более справедливые. Например, нашей тигрице захотелось организовать драку - она ее организовала, показав: "Ты мне неприятен, я сейчас с тобой буду драться", - сказал Запашный.
Он добавил, что работа с тиграми доставляет ему большую радость и позволяет с каждым разом все глубже постигать их философию, отметив, что у каждого из них свой неповторимый характер.
"Вот этому, наверное, их искренности, честности", - заключил Запашный.
Международный день тигра отмечается с 2011 года 29 июля. Праздник был учрежден на Международном форуме по вопросам сохранения тигра на Земле, который прошел в 2010 году по инициативе РФ в Санкт-Петербурге с участием глав правительств и представителей 13 стран, на чьей территории обитают эти редкие хищники.
На тот момент их численность в дикой природе достигла исторического минимума и составляла около 3,2 тысячи особей. Участники не только придумали праздник, но и приняли глобальную программу по восстановлению популяции. По итогам саммита была поставлена цель удвоить число тигров в дикой природе, устраняя и предотвращая факторы угроз для сохранения вида.