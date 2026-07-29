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Захарова прокомментировала атаку Украины по иранскому судну - РИА Новости, 29.07.2026
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08:48 29.07.2026 (обновлено: 08:58 29.07.2026)
Захарова прокомментировала атаку Украины по иранскому судну

Захарова назвала атаку Украины по иранскому судну в Каспийском море терактом

© Фото : МИД РоссииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала терактом атаку Украины по иранскому судну в Каспийском море.
  • В результате атаки Украины на иранское торговое судно один моряк погиб, еще один получил ранения.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терактом атаку Украины по иранскому судну в Каспийском море.
Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
"Это настоящий теракт. Современным языком теракт, с точки зрения, наверное, мировой практики - это теракт, который произрос из возрождающейся практики "морского пиратства", - сказала она в эфире радио Sputnik.
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