Захарова прокомментировала атаку Украины по иранскому судну

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терактом атаку Украины по иранскому судну в Каспийском море.

Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.