Заявки на налоговую выплату для семей оформили для 3,4 миллиона россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заявки на налоговую выплату для семей с детьми оформлены для 3,4 миллиона граждан РФ.
- Закон о семейной налоговой выплате вступил в силу с 1 января, он позволяет вернуть 7 процентов из 13 процентов уплаченного НДФЛ.
- Налоговая служба быстро обрабатывает поступающие заявки и передает данные в Социальный фонд.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Заявки на налоговую выплату для семей с детьми уже оформлены для 3,4 миллиона граждан РФ, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Закон о семейной налоговой выплате вступил в силу с 1 января. Льгота позволяет вернуть 7% из 13% уплаченного НДФЛ, в результате чего налоговая нагрузка за предыдущий год снизится до 6%. Такую выплату смогут получить работающие граждане России с двумя и более детьми, если средний доход на человека в такой семье не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.
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"У нас очень быстро идет взаимодействие: буквально за несколько часов обрабатываются все заявки, которые к нам приходят и которые мы отдаем Социальному фонду. Уже сегодня 3,4 миллиона граждан - данные мы отгрузили в Социальный фонд по их заявкам", - сообщил Егоров.
"Система работает очень четко, и мы прогнозируем, что все будет исполнено ровно так, как и предусмотрено законом", - заверил глава ФНС.