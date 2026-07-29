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Заявки на налоговую выплату для семей оформили для 3,4 миллиона россиян - РИА Новости, 29.07.2026
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10:46 29.07.2026 (обновлено: 11:04 29.07.2026)
Заявки на налоговую выплату для семей оформили для 3,4 миллиона россиян

ФНС: заявки на налоговую выплату для семей уже оформили для 3,4 миллиона россиян

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время встречи в Доме Правительства в Москве. 29 июля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время встречи в Доме Правительства в Москве. 29 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время встречи в Доме Правительства в Москве. 29 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заявки на налоговую выплату для семей с детьми оформлены для 3,4 миллиона граждан РФ.
  • Закон о семейной налоговой выплате вступил в силу с 1 января, он позволяет вернуть 7 процентов из 13 процентов уплаченного НДФЛ.
  • Налоговая служба быстро обрабатывает поступающие заявки и передает данные в Социальный фонд.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Заявки на налоговую выплату для семей с детьми уже оформлены для 3,4 миллиона граждан РФ, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Закон о семейной налоговой выплате вступил в силу с 1 января. Льгота позволяет вернуть 7% из 13% уплаченного НДФЛ, в результате чего налоговая нагрузка за предыдущий год снизится до 6%. Такую выплату смогут получить работающие граждане России с двумя и более детьми, если средний доход на человека в такой семье не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.
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"У нас очень быстро идет взаимодействие: буквально за несколько часов обрабатываются все заявки, которые к нам приходят и которые мы отдаем Социальному фонду. Уже сегодня 3,4 миллиона граждан - данные мы отгрузили в Социальный фонд по их заявкам", - сообщил Егоров.
"Система работает очень четко, и мы прогнозируем, что все будет исполнено ровно так, как и предусмотрено законом", - заверил глава ФНС.
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ОбществоРоссияДаниил ЕгоровМихаил МишустинФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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