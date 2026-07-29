Заявки на налоговую выплату для семей оформили для 3,4 миллиона россиян

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Заявки на налоговую выплату для семей с детьми уже оформлены для 3,4 миллиона граждан РФ, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Система работает очень четко, и мы прогнозируем, что все будет исполнено ровно так, как и предусмотрено законом", - заверил глава ФНС.