Захарова вышла в четвертьфинал турнира в Мемфисе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Анастасия Захарова обыграла колумбийку Камилу Осорио в матче второго круга турнира категории WTA 250 в Мемфисе.
- Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Захаровой, теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Захарова обыграла колумбийку Камилу Осорио в матче второго круга турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянки. Осорио была посеяна на турнире под пятым номером. Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты.
The Memphis Classic
29 июля 2026 • начало в 20:55
Завершен
0 : 24:63:6
В четвертьфинале Захарова сыграет с победительницей матча между немкой Татьяной Марией и мексиканкой Ренатой Сарасуа.