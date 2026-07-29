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Захарова вышла в четвертьфинал турнира в Мемфисе - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Теннис
 
23:34 29.07.2026 (обновлено: 23:57 29.07.2026)
Захарова вышла в четвертьфинал турнира в Мемфисе

Захарова обыграла колумбийку Осорио в матче второго круга турнира в Мемфисе

© соцсетиРоссийская теннисистка Анастасия Захарова
Российская теннисистка Анастасия Захарова - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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Российская теннисистка Анастасия Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Анастасия Захарова обыграла колумбийку Камилу Осорио в матче второго круга турнира категории WTA 250 в Мемфисе.
  • Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Захаровой, теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Захарова обыграла колумбийку Камилу Осорио в матче второго круга турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянки. Осорио была посеяна на турнире под пятым номером. Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
The Memphis Classic
29 июля 2026 • начало в 20:55
Завершен
Мария Осорио
0 : 24:63:6
Анастасия Захарова
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертьфинале Захарова сыграет с победительницей матча между немкой Татьяной Марией и мексиканкой Ренатой Сарасуа.
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