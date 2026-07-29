Захарова вышла в четвертьфинал турнира в Мемфисе

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Захарова обыграла колумбийку Камилу Осорио в матче второго круга турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянки. Осорио была посеяна на турнире под пятым номером. Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты.