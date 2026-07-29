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Захарова ответила на слова министра обороны Италии о лекарстве для Украины - РИА Новости, 29.07.2026
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09:49 29.07.2026
Захарова ответила на слова министра обороны Италии о лекарстве для Украины

Захарова назвала помощь Запада Украине припаркой для больного

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова назвала помощь Запада Украине "мертвому припарка".
  • Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сравнил поддержку киевского режима с предоставлением больному лекарства.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Помощь Запада Украине - это не лекарство для больного, как утверждает министр обороны Италии Гуидо Крозетто, а мертвому припарка, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Крозетто сравнил поддержку киевского режима с предоставлением больному лекарства.
"Хочу раскрыть тайну, о каких лекарствах говорил министр обороны Италии. Знаете, как они называются? Припарки", - сказала она в эфире радио Sputnik, комментируя это высказывание.
При этом Захарова подчеркнула, что согласна со сравнением киевского режима с больным.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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В миреИталияУкраинаРоссияГуидо КрозеттоМария Захарова
 
 
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