Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова назвала помощь Запада Украине "мертвому припарка".
- Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сравнил поддержку киевского режима с предоставлением больному лекарства.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Помощь Запада Украине - это не лекарство для больного, как утверждает министр обороны Италии Гуидо Крозетто, а мертвому припарка, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Крозетто сравнил поддержку киевского режима с предоставлением больному лекарства.
"Хочу раскрыть тайну, о каких лекарствах говорил министр обороны Италии. Знаете, как они называются? Припарки", - сказала она в эфире радио Sputnik, комментируя это высказывание.
При этом Захарова подчеркнула, что согласна со сравнением киевского режима с больным.