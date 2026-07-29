Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова призвала прекратить ложь о якобы навязывании русского языка в Латвии во времена СССР.
- Она подчеркнула, что в Латвии, несмотря на заявления о притеснении латышского языка и навязывании русского, по-русски продолжают говорить и сегодня, в том числе на музыкальных фестивалях.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала прекратить ложь в Латвии о якобы навязывании при СССР русского языка, на котором в стране продолжают говорить и сегодня.
В эфире радио Sputnik она упомянула проведение в латвийской Юрмале музыкального фестиваля певицы Лаймы Вайкуле ранее в июле. Захарова подчеркнула, что в Латвии регулярно звучат заявления о якобы притеснении при СССР латышского языка и навязывании русского, однако и на этом же фестивале пели и разговаривали по-русски.
"Просто прекратите врать, что якобы вас принуждали, якобы вы страдали от отсутствия вашего национального языка. Не говорите эту чушь больше", - сказала она.