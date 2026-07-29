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Захарова призвала прекратить врать о навязывании русского языка в Латвии - РИА Новости, 29.07.2026
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08:53 29.07.2026
Захарова призвала прекратить врать о навязывании русского языка в Латвии

Захарова призвала прекратить ложь о навязывании русского языка в Латвии

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова призвала прекратить ложь о якобы навязывании русского языка в Латвии во времена СССР.
  • Она подчеркнула, что в Латвии, несмотря на заявления о притеснении латышского языка и навязывании русского, по-русски продолжают говорить и сегодня, в том числе на музыкальных фестивалях.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала прекратить ложь в Латвии о якобы навязывании при СССР русского языка, на котором в стране продолжают говорить и сегодня.
В эфире радио Sputnik она упомянула проведение в латвийской Юрмале музыкального фестиваля певицы Лаймы Вайкуле ранее в июле. Захарова подчеркнула, что в Латвии регулярно звучат заявления о якобы притеснении при СССР латышского языка и навязывании русского, однако и на этом же фестивале пели и разговаривали по-русски.
"Просто прекратите врать, что якобы вас принуждали, якобы вы страдали от отсутствия вашего национального языка. Не говорите эту чушь больше", - сказала она.
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В миреЛатвияСССРРоссияМария ЗахароваЛайма Вайкуле
 
 
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