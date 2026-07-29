Захарова призвала прекратить врать о навязывании русского языка в Латвии

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала прекратить ложь в Латвии о якобы навязывании при СССР русского языка, на котором в стране продолжают говорить и сегодня.

"Просто прекратите врать, что якобы вас принуждали, якобы вы страдали от отсутствия вашего национального языка. Не говорите эту чушь больше", - сказала она.