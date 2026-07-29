В ТЦ в Японии, где прогремел взрыв после землетрясения, остаются люди

ТОКИО, 29 июл – РИА Новости. В здании торгового центра , где произошел взрыв после землетрясения магнитудой 7,1 на юго-западе Японии, и на заводе, где обрушилась труба, по-прежнему "остается много людей", ведутся поисково-спасательные работы, сказала на заседании оперативного штаба премьер-министр Японии Санаэ Такаити.