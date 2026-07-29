В ТЦ в Японии, где прогремел взрыв после землетрясения, остаются люди

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1.
- В торговом центре AEON погибли три человека, многие остаются в здании, на заводе Nippon Paper Industries в Яцусиро много пропавших без вести.
- Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подтвердила ранее озвученное число погибших — 13 человек.
ТОКИО, 29 июл – РИА Новости. В здании торгового центра , где произошел взрыв после землетрясения магнитудой 7,1 на юго-западе Японии, и на заводе, где обрушилась труба, по-прежнему "остается много людей", ведутся поисково-спасательные работы, сказала на заседании оперативного штаба премьер-министр Японии Санаэ Такаити.
"В торговом центре AEON погибли три человека, до сих пор много людей остаются в здании. На заводе Nippon Paper Industries в Яцусиро, где произошло обрушение трубы, много пропавших без вести. Ведутся тщательные поисково-спасательные работы. С землетрясения прошло более 20 часов, остается много людей, ждущих спасения. Идет борьба со временем", - сказала Такаити.
При этом она подтвердила озвученное ранее число погибших.
Во вторник в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на небольшой глубине 16 километров. В результате землетрясения погибли 13 человек.