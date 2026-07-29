Германия и Япония готовятся к ядерному охвату России

В Берлине и Японии все более уверенно говорят о необходимости обзавестись собственным ядерным оружием. Переходный вариант немцы видят в совместном ядерном планировании с Францией. Канцлер Фридрих Мерц заявил о некой "новой ядерной доктрине". При этом не указывается, что все это нарушило бы основополагающие международные договоры в области ядерного нераспространения, прежде всего Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года. Показательна и позиция Вашингтона, который выступает за то, чтобы европейцы сами обеспечивали бы свою оборону, причем ядерный вопрос ими никак не трактуется. К сдерживанию России и Китая американцы подключают и союзников в Восточной Азии. То есть бремя сохранения глобальной гегемонии Запада должно распределяться равномерно и "справедливо", как союзническую справедливость понимают американцы.

Сама перспектива рассредоточения ядерного оружия среди союзников говорит о качественно новой стратегии США, которые выводят себя за рамки потенциального конфликта в Европе и Азии с применением ядерного оружия, то есть они намерены оказаться над такой схваткой, не рискуя собственной территорией. Этот подход в корне рушит не только прежнее понимание стратегической стабильности как основанной на равенстве ядерных потенциалов Москвы, Вашингтона и в перспективе Пекина, но и весь послевоенный международный правопорядок. В своем апрельском манифесте основатели IT-компании "Палантир", которая, похоже, отвечает за стратегическое планирование при нынешней администрации США, неслучайно указали на необходимость "полноценного" вовлечения Германии и Японии в западную политику. Значит, их оккупации Америкой уже недостаточно и они должны получить самостоятельную роль, что косвенно предполагает обзаведение ими всей линейкой наступательных средств, включая ядерные.

Что касается России, то проблема давления на нас одновременно с запада и востока имеет длинную историю — по сути, Запад занимался этим на протяжении всего XX века. Как правило, такая синхронизация не удавалась в условиях раскола среди самих западных стран, который был преодолен только с поражением Германии и Японии в 1945-м.

Так, в 1902 году было заключено англо-японское соглашение, которое, по признанию историков, стало дипломатической подготовкой Русско-японской войны. В Европе тогда складывались два противостоящих военно-политических союза с участием России, что привело к развязыванию Первой мировой только в 1914 году. В ней главной целью была Россия (после успеха блицкрига на Западе по плану Шлиффена) — поэтому Лондон помог ее развязать, поддерживая у Берлина иллюзию своего неучастия в войне на континенте. В этой войне Токио не участвовал, но набирался сил, а экономический кризис, который начался в Японии на десятилетие раньше, чем на Западе, обусловил начало японской агрессии в Китае. В 1931 году в Северо-Восточном Китае ими было создано марионеточное государство Маньчжоу-Го, а уже в 1936-м началась и прямая агрессия.

События на Халхин-Голе в 1939 году остудили пыл японских милитаристов, да и немцы тогда их не поддержали, а заключили с Москвой пакт о ненападении, и Токио предпочел ограничиться экспансией на китайском и юго-восточном направлениях в целях создания "Великой восточноазиатской сферы совместного процветания". В апреле 1940-го с Москвой был подписан договор о нейтралитете, который разрушил надежды Гитлера на навязывание Советскому Союзу войны на два фронта после провала блицкрига летом и осенью 1941 года. В итоге нацистская Германия в очередной раз была вынуждена сама воевать на два фронта. Тем не менее СССР пришлось держать на Дальнем Востоке значительные силы на случай японской агрессии. Вопрос вроде как закрылся с разгромом Японии на Тихом океане и в Северо-Восточном Китае.

В годы холодной войны (в принципе, эта ситуация длится до сих пор) вопрос давления на нас с западного и восточного направлений решался на путях оккупации американцами Германии и Японии с размещением там своего ядерного оружия в той или иной форме. Теперь, похоже, все кардинально меняется. Русофобия и агрессивность нарастают в обеих этих странах, между которыми, кстати, много общего. Как отмечал Фрэнсис Фукуяма в своей книге "Политический порядок и политическое загнивание", модернизация Японии (так называемая Революция Мейдзи во второй половине XIX века) осуществлялась по прусскому образцу. Поэтому далеко не случайна общность судеб Японии и Германии, объединенной как прусская империя (Второй рейх). Обе встали на путь милитаризма и обе служили идеальными инструментами западных элит, в конечном счете англо-американцев, в деле решения "русского вопроса". Вот только совместить их во времени никак не получалось.

Таким образом, на развалинах послевоенного миропорядка для нас появляется реальная угроза, которую Западу не удалось реализовать в XX веке, а именно — синхронизированный американцами конфликт с уже ядерными Японией и Германией. Последняя вновь претендует на военную гегемонию на континенте, но не на путях агрессии, как это было дважды в истории и в чем теперь нет необходимости, а в рамках и без того "заединого" Евросоюза: он из "четвертого, экономического рейха" переходит просто в Четвертый и уже не обладает потенциалом бросить вызов англосаксам.

Проблема "одновременности" конфликта с Россией и Китаем реально существует в американском стратегическом мышлении. Один из основателей мозгового треста "Инициатива "Марафон" Уэсс Митчелл еще в 2021 году объяснил в своей статье "Как избежать войны на два фронта", что надо начать с России — за прецедент бралась Русско-японская война с последовавшей революцией 1905 года, а уж потом взяться за Китай. Не получилось: время, ресурсы и политический капитал потеряны, а главное, Россия продолжает СВО, тогда как Китай к 2030 году выйдет на уровень Вашингтона и Москвы по количеству боеголовок, развернутых на стратегических носителях (это по американским оценкам — поэтому спешили с Украиной). А тут еще авантюра с Ираном.