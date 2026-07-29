Демешин: каждый седьмой выпускник Хабаровского края окончил школу с медалью

ХАБАРОВСК, 29 июл - РИА Новости. Каждый седьмой школьник в Хабаровском крае стал медалистом по итогам выпуска 2026 года, сообщает губернатор региона Дмитрий Демешин.

"Каждый седьмой выпускник Хабаровского края окончил школу с медалью "За особые успехи в учении". Это отличный повод для гордости за наше молодое поколение: в этом году в регионе на 47 медалистов больше, чем в 2025-м", – написал Демешин на платформе "Макс".

Губернатор отметил, что больше всего отличников подготовила школа №30 в Хабаровске – 44 медалиста. В Инженерной школе Комсомольска-на-Амуре их 30, а в Краевом центре образования – 28.

Особо показателен пример поселка Тыр в Ульчском районе, где всего две выпускницы, и обе удостоены серебряных наград.