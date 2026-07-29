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Демешин: каждый седьмой выпускник Хабаровского края окончил школу с медалью - РИА Новости, 29.07.2026
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
12:45 29.07.2026
Демешин: каждый седьмой выпускник Хабаровского края окончил школу с медалью

Демешин: каждый седьмой выпускник Хабаровского края стал медалистом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДмитрий Демешин
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дмитрий Демешин. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 29 июл - РИА Новости. Каждый седьмой школьник в Хабаровском крае стал медалистом по итогам выпуска 2026 года, сообщает губернатор региона Дмитрий Демешин.
"Каждый седьмой выпускник Хабаровского края окончил школу с медалью "За особые успехи в учении". Это отличный повод для гордости за наше молодое поколение: в этом году в регионе на 47 медалистов больше, чем в 2025-м", – написал Демешин на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что больше всего отличников подготовила школа №30 в Хабаровске – 44 медалиста. В Инженерной школе Комсомольска-на-Амуре их 30, а в Краевом центре образования – 28.
Особо показателен пример поселка Тыр в Ульчском районе, где всего две выпускницы, и обе удостоены серебряных наград.
"Это значит, что качественное образование доступно ребятам в каждом уголке нашего края", – заявил Демешин.
 
Хабаровский крайДмитрий ДемешинХабаровскКомсомольск-на-Амуре
 
 
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