Российские волейболистки дважды сыграют против сборной Сербии в августе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женская сборная России проведет две товарищеские встречи против команды Сербии 5 и 7 августа в городе Уб.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Женская сборная России проведет две товарищеские встречи против команды Сербии, сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Матчи состоятся 5 и 7 августа в сербском городе Уб. Первая игра пройдет в закрытом режиме, вторая будет доступна для зрителей. Обе встречи начнутся в 20:00 по московскому времени.
Международная федерация волейбола (FIVB) 8 июля объявила о допуске российских сборных до соревнований. Решение FIVB было принято на следующий день после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.