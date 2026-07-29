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Российские волейболистки дважды сыграют против сборной Сербии в августе - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
17:27 29.07.2026 (обновлено: 18:08 29.07.2026)
Российские волейболистки дважды сыграют против сборной Сербии в августе

Женская сборная России по волейболу проведет две товарищеские игры против Сербии

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Женская сборная России по волейболу - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© официальный твиттер сборной России по волейболу
Женская сборная России по волейболу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женская сборная России проведет две товарищеские встречи против команды Сербии 5 и 7 августа в городе Уб.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Женская сборная России проведет две товарищеские встречи против команды Сербии, сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Матчи состоятся 5 и 7 августа в сербском городе Уб. Первая игра пройдет в закрытом режиме, вторая будет доступна для зрителей. Обе встречи начнутся в 20:00 по московскому времени.
Международная федерация волейбола (FIVB) 8 июля объявила о допуске российских сборных до соревнований. Решение FIVB было принято на следующий день после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
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