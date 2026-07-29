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26 водозаборных узлов построили и реконструировали в ТиНАО за 14 лет - РИА Новости, 29.07.2026
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26 водозаборных узлов построили и реконструировали в ТиНАО за 14 лет

Двадцать шесть водозаборных узлов построили и реконструировали в ТиНАО за 14 лет

© Фото : Пресс-служба Комплекса городского хозяйства МосквыВодозаборный узел
Водозаборный узел - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Водозаборный узел. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства реконструировали и построили в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы 26 водозаборных узлов за 14 лет, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После присоединения к столице новых территорий организовали комплексную инвентаризацию и обследование систем водоснабжения. В итоге выявили проблемные места, после чего было принято решение о модернизации ряда объектов и возведении новых. За 14 лет выполнили реконструкцию и построили 26 водозаборных узлов в районах Внуково, Филимонки, Щербинка, Краснопахорский, Бекасово, Вороново и городе Троицк", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что в настоящее время при выборе варианта организации водоснабжения населенных пунктов ТиНАО предпочтение отдается переводу на воду московского водопровода с отказом, где возможно, от подземных источников.
"Это позволяет гарантировать высокое качество ресурса для потребителя, снижать нагрузку на артезианские источники, что позитивно сказывается на водном балансе территорий. На московскую воду за 14 лет были переведены 22 водозаборных узла. Если отказ от артезианского источника невозможен, то монтируем на объектах станции водоподготовки, которые оснащены современными системами очистки", отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работа по модернизации водной инфраструктуры в ТиНАО проводится системно, что позволяет гарантировать надежное и качественное водоснабжение жителей округов.
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