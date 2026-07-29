26 водозаборных узлов построили и реконструировали в ТиНАО за 14 лет

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства реконструировали и построили в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы 26 водозаборных узлов за 14 лет, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"После присоединения к столице новых территорий организовали комплексную инвентаризацию и обследование систем водоснабжения. В итоге выявили проблемные места, после чего было принято решение о модернизации ряда объектов и возведении новых. За 14 лет выполнили реконструкцию и построили 26 водозаборных узлов в районах Внуково, Филимонки, Щербинка, Краснопахорский, Бекасово, Вороново и городе Троицк", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что в настоящее время при выборе варианта организации водоснабжения населенных пунктов ТиНАО предпочтение отдается переводу на воду московского водопровода с отказом, где возможно, от подземных источников.

"Это позволяет гарантировать высокое качество ресурса для потребителя, снижать нагрузку на артезианские источники, что позитивно сказывается на водном балансе территорий. На московскую воду за 14 лет были переведены 22 водозаборных узла. Если отказ от артезианского источника невозможен, то монтируем на объектах станции водоподготовки, которые оснащены современными системами очистки", отметил Бирюков.