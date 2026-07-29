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Во Владивостоке 16 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 29.07.2026
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11:42 29.07.2026
Во Владивостоке 16 тысяч жителей остались без света

Во Владивостоке 16 тысяч жителей остались без света из-за аварии

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Владивостоке 16 тысяч жителей остались без света из-за аварии.
  • Прокуратура контролирует проведение аварийно-восстановительных работ.
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Специалисты устраняют аварию, оставившую без света более 16 тысяч человек во Владивостоке, сообщила прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, аварийное отключение фидеров на подстанции "Мингородок" во Владивостоке произошло в среду.
"Без света остались более 16 тысяч жителей домов по улицам 1-я Флотская, 4-я Флотская, Луговая, Каплунова, Ладыгина, Спиридонова, Шепеткова и другим во Владивостоке. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль", - говорится в сообщении.
Прокуратура оценит исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, фактическое восстановление прав граждан поставлено на контроль, добавили в ведомстве.
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