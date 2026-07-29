FT: Венгрия заблокировала два кластера по вступлению Украины в Евросоюз

Краткий пересказ от РИА ИИ Венгрия заблокировала второй и третий переговорные кластеры по вступлению Украины в Евросоюз.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассчитывала открыть для Киева все шесть переговорных кластеров до летних каникул институтов ЕС, но процесс идет медленнее ожиданий.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Венгрия на прошлой неделе заблокировала второй и третий переговорные кластеры по вступлению Украины в Евросоюз, сообщает газета Венгрия на прошлой неделе заблокировала второй и третий переговорные кластеры по вступлению Украины в Евросоюз, сообщает газета Financial Times со ссылкой на два источника.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что рассчитывает открыть для Киева и Кишинева все шесть переговорных кластеров до летних каникул институтов ЕС. Однако процесс продвигается медленнее первоначальных ожиданий.

"Будапешт на прошлой неделе (вынудил - ред.) отложить открытие второго и третьего кластеров, касающихся интеграции в единый рынок и более широкой экономической и социальной политики, соответственно", - говорится в сообщении издания.

Как напоминает газета, всего процесс вступления разбит на шесть переговорных кластеров, призванных гармонизировать законодательство страны-кандидата и евроблока. Для открытия и закрытия каждого кластера требуется единодушное согласие всех 27 стран-членов. Предыдущий премьер Венгрии Виктор Орбан в свое время блокировал процесс вступления Украины, однако Будапешт и сейчас продолжает тормозить этот процесс, добавляет Financial Times.

После открытия всех кластеров каждой стране предстоит завершить переговоры по каждому направлению, выполнить необходимые реформы и получить единогласное одобрение всех государств ЕС на вступление. Конкретные сроки завершения этого процесса Евросоюз не называет.