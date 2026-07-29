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FT: Венгрия заблокировала два кластера по вступлению Украины в Евросоюз - РИА Новости, 29.07.2026
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10:53 29.07.2026
FT: Венгрия заблокировала два кластера по вступлению Украины в Евросоюз

FT: Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в ЕС

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгрия заблокировала второй и третий переговорные кластеры по вступлению Украины в Евросоюз.
  • Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассчитывала открыть для Киева все шесть переговорных кластеров до летних каникул институтов ЕС, но процесс идет медленнее ожиданий.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Венгрия на прошлой неделе заблокировала второй и третий переговорные кластеры по вступлению Украины в Евросоюз, сообщает газета Financial Times со ссылкой на два источника.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что рассчитывает открыть для Киева и Кишинева все шесть переговорных кластеров до летних каникул институтов ЕС. Однако процесс продвигается медленнее первоначальных ожиданий.
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"Будапешт на прошлой неделе (вынудил - ред.) отложить открытие второго и третьего кластеров, касающихся интеграции в единый рынок и более широкой экономической и социальной политики, соответственно", - говорится в сообщении издания.
Как напоминает газета, всего процесс вступления разбит на шесть переговорных кластеров, призванных гармонизировать законодательство страны-кандидата и евроблока. Для открытия и закрытия каждого кластера требуется единодушное согласие всех 27 стран-членов. Предыдущий премьер Венгрии Виктор Орбан в свое время блокировал процесс вступления Украины, однако Будапешт и сейчас продолжает тормозить этот процесс, добавляет Financial Times.
После открытия всех кластеров каждой стране предстоит завершить переговоры по каждому направлению, выполнить необходимые реформы и получить единогласное одобрение всех государств ЕС на вступление. Конкретные сроки завершения этого процесса Евросоюз не называет.
В начале июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украины, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах", подчеркивал он.
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