Российские ватерполистки проиграли в четвертьфинале юниорского ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Женская сборная России по водному поло проиграла команде Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира среди игроков до 16 лет со счетом 7:10.

В утешительном раунде россиянки встретятся с командой Австралии.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Женская сборная России по водному поло проиграла команде Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира среди игроков до 16 лет, который проходит в Загребе.

Встреча завершилась со счетом 10:7 в пользу сборной Нидерландов , которая за место в финале сыграет с командой Испании

В рамках утешительного раунда россиянки в четверг встретятся с командой Австралии. До этого на групповом этапе сборная России выиграла все четыре матча. Турнир завершится 31 июля.