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Российские ватерполистки проиграли в четвертьфинале юниорского ЧМ - РИА Новости Спорт, 30.07.2026
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23:59 29.07.2026 (обновлено: 00:30 30.07.2026)
Российские ватерполистки проиграли в четвертьфинале юниорского ЧМ

Российские ватерполистки проиграли команде Нидерландов в четвертьфинале ЮЧМ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВодное поло
Водное поло - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женская сборная России по водному поло проиграла команде Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира среди игроков до 16 лет со счетом 7:10.
  • В утешительном раунде россиянки встретятся с командой Австралии.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Женская сборная России по водному поло проиграла команде Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира среди игроков до 16 лет, который проходит в Загребе.
Встреча завершилась со счетом 10:7 в пользу сборной Нидерландов, которая за место в финале сыграет с командой Испании.
В рамках утешительного раунда россиянки в четверг встретятся с командой Австралии. До этого на групповом этапе сборная России выиграла все четыре матча. Турнир завершится 31 июля.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.
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