Валовой оборот "Яндекс Драйва" за I полугодие вырос на 19%

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Валовая стоимость оплаченных услуг (GTV) сервиса "Яндекс Драйв" в первом полугодии 2026 года выросла на 19% в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщает "Яндекс".
Как отметили в компании, такая динамика связана с более активным использованием каждого автомобиля без долгих простоев, увеличением количества долгосрочных аренд (от часа до нескольких суток), а также с расширением сервиса и его парка в регионах.
Так, за второй квартал 2026 года парк автомобилей "Яндекс Драйва" вырос на 27% в годовом выражении, пополнившись новыми моделями, в том числе электромобилями.