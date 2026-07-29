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Валовой оборот "Яндекс Драйва" за I полугодие вырос на 19% - РИА Новости, 29.07.2026
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19:28 29.07.2026

Валовой оборот "Яндекс Драйва" за I полугодие вырос на 19%

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Остров Балчуг после работ по благоустройству - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Остров Балчуг после работ по благоустройству. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Валовая стоимость оплаченных услуг (GTV) сервиса "Яндекс Драйв" в первом полугодии 2026 года выросла на 19% в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщает "Яндекс".
Как отметили в компании, такая динамика связана с более активным использованием каждого автомобиля без долгих простоев, увеличением количества долгосрочных аренд (от часа до нескольких суток), а также с расширением сервиса и его парка в регионах.
Так, за второй квартал 2026 года парк автомобилей "Яндекс Драйва" вырос на 27% в годовом выражении, пополнившись новыми моделями, в том числе электромобилями.
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