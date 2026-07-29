Валовой оборот "Яндекс Драйва" за I полугодие вырос на 19%

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Валовая стоимость оплаченных услуг (GTV) сервиса "Яндекс Драйв" в первом полугодии 2026 года выросла на 19% в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщает "Яндекс".

Как отметили в компании, такая динамика связана с более активным использованием каждого автомобиля без долгих простоев, увеличением количества долгосрочных аренд (от часа до нескольких суток), а также с расширением сервиса и его парка в регионах.