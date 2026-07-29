О бомбе в румынском порту сообщили с украинского и польского номеров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Угроза о заложенной бомбе в порту румынского города Констанца поступила с украинского и польского телефонных номеров.
- С них отправили аудиосообщение, составленное на румынском языке с помощью ИИ.
КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Угроза о заложенной бомбе в порту румынского города Констанца поступила с двух телефонных номеров за пределами Румынии: один - с украинским префиксом, а другой - с польским, сообщил временно исполняющий обязанности министра обороны страны Раду Мируцэ.
Ранее в среду румынский телеканал Digi24 сообщил, что движение судов в северном и южном портах румынского города Констанца приостановлено, объявлена тревога из-за угрозы взрыва.
По его словам, с этих номеров было отправлено аудиосообщение на румынском языке, которое, по оценке специалистов, было составлено с помощью искусственного интеллекта. Мируцэ добавил, что все необходимые проверки проводятся на месте.
"Порт не был закрыт, людей эвакуировали из некоторых зданий, где, по мнению сотрудников румынской разведки, находились работавшие в порту Констанцы", — подчеркнул он.