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О бомбе в румынском порту сообщили с украинского и польского номеров - РИА Новости, 29.07.2026
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14:18 29.07.2026 (обновлено: 14:20 29.07.2026)
О бомбе в румынском порту сообщили с украинского и польского номеров

Угроза о бомбе в порту Констанцы поступила с украинского и польского номеров

© AP Photo / Vadim GhirdaПорт румынского города Констанца
Порт румынского города Констанца - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Порт румынского города Констанца . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Угроза о заложенной бомбе в порту румынского города Констанца поступила с украинского и польского телефонных номеров.
  • С них отправили аудиосообщение, составленное на румынском языке с помощью ИИ.
КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Угроза о заложенной бомбе в порту румынского города Констанца поступила с двух телефонных номеров за пределами Румынии: один - с украинским префиксом, а другой - с польским, сообщил временно исполняющий обязанности министра обороны страны Раду Мируцэ.
Ранее в среду румынский телеканал Digi24 сообщил, что движение судов в северном и южном портах румынского города Констанца приостановлено, объявлена тревога из-за угрозы взрыва.
"Поступило сообщение о бомбе с двух телефонных номеров за пределами Румынии. Один номер с украинским префиксом, а другой - с польским. Ведется расследование по этим номерам", - заявил Мируцэ телеканалу Digi24.
По его словам, с этих номеров было отправлено аудиосообщение на румынском языке, которое, по оценке специалистов, было составлено с помощью искусственного интеллекта. Мируцэ добавил, что все необходимые проверки проводятся на месте.
"Порт не был закрыт, людей эвакуировали из некоторых зданий, где, по мнению сотрудников румынской разведки, находились работавшие в порту Констанцы", — подчеркнул он.
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