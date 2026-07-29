Путин предложил Ольге Абрамовой возглавить Удмуртию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии.
- Путин отметил опыт Абрамовой и пожелал ей успехов на новой работе в регионе.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал советнику главы Минсельхоза Ольге Абрамовой, которой предложил возглавить Удмуртию, успехов на новой работе в регионе.
Президент в среду назначил Абрамову врио главы Удмуртии.
"Вы и депутатом были местного совета, и работали там в акционерных обществах, и в различных правительственных структурах. У вас очень хороший опыт, знание обстановки и людей. Это ваша малая родина. Я желаю вам успехов", - сказал Путин на встрече с Абрамовой в Кремле.
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