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Путин предложил Ольге Абрамовой возглавить Удмуртию - РИА Новости, 29.07.2026
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12:01 29.07.2026 (обновлено: 12:24 29.07.2026)

Путин предложил Ольге Абрамовой возглавить Удмуртию

© Фото : Пресс-служба президента РоссииВладимир Путин и Ольга Абрамова во время встречи
Владимир Путин и Ольга Абрамова во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Владимир Путин и Ольга Абрамова во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии.
  • Путин отметил опыт Абрамовой и пожелал ей успехов на новой работе в регионе.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал советнику главы Минсельхоза Ольге Абрамовой, которой предложил возглавить Удмуртию, успехов на новой работе в регионе.
Президент в среду назначил Абрамову врио главы Удмуртии.
"Вы и депутатом были местного совета, и работали там в акционерных обществах, и в различных правительственных структурах. У вас очень хороший опыт, знание обстановки и людей. Это ваша малая родина. Я желаю вам успехов", - сказал Путин на встрече с Абрамовой в Кремле.
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