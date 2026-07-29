Подтопления на территории парка им. Гагарина в Тюмени

Подтопления на территории парка им. Гагарина в Тюмени

В Тюмени уровень воды в Туре превысил опасную отметку на 36 сантиметров

Краткий пересказ от РИА ИИ Уровень воды в реке Тура в Тюмени поднялся за сутки на 9 сантиметров и достиг 886 сантиметров, что на 36 сантиметров выше отметки опасного явления.

В реке Пышма уровень воды также вырос — на гидропосту Богандинское он увеличился на 28 сантиметров и достиг 511 сантиметров.

Паводковыми водами в Тюменской области подтоплено более 300 жилых и дачных домов, а также более 540 приусадебных и дачных участков.

ТЮМЕНЬ, 29 июл – РИА Новости. Уровень воды в реке Тура на территории Тюмени, где из-за паводка введен режим ЧС, за сутки поднялся на девять сантиметров — до 886 сантиметров, что выше отметки опасного явления на 36 сантиметров, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"По данным на 8.00 (6.00 мск) уровень воды в реке Тура на гидропосту в Тюмени составил 886 сантиметров (рост за сутки – 9 сантиметров, отметка "опасное явление" превышена на 36 сантиметров)", - говорится в сообщении

Отмечается, что в реке Пышма, которая впадает в Туру, вода тоже прибывает: на гидропосту Богандинское в Тюменском округе уровень за сутки прирос на 28 сантиметров — до 511 сантиметров, а отметка "опасное явление" там составляет 662 сантиметра.