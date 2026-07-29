В Ленинградской области поэтапно снимаются ограничения по отпуску топлива

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. В Ленобласти поэтапно снимаются ограничения по отпуску топлива и убираются лимиты, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Провел встречу с участниками топливного рынка. Собрались представители всех крупных вертикально интегрированных компаний, чтобы обсудить ситуацию последних недель. Разговор получился серьезным, но подтвердил главное: поставщики топлива высказывают осторожный оптимизм. Пик топливного кризиса в Ленинградской области прошел", - рассказал Дрозденко на своей странице на платформе " Макс ".

По его словам, из 359 АЗС, действующих в области, временно приостановили работу 65 станций. По его словам, это было связано исключительно с экономическими факторами: ростом цен на бирже и ограничениями мелкооптовых закупок у независимых сетей.

"Поэтапно снимаются и ограничения: ряд компаний - "Газпром нефть", "Роснефть", "Лукойл" - убирают лимиты", - отметил губернатор.

Дрозденко пояснил, что лимиты отпуска топлива были необходимой мерой для борьбы со спекулятивным спросом и перекупщиками.

"Важно, что в Ленинградской области не вводились никакие системные ограничения - система "чет/нечет", QR-коды или другие модели, мы смогли пройти острую фазу без таких решений", - подчеркнул глава региона.

Губернатор добавил, что сейчас начинается уборочная кампания и заготовка кормов.