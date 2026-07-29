Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Людмила Самсонова обыграла китаянку Ван Синьюй во втором круге теннисного турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
- Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Самсоновой, теннисистки провели на корте 1 час 10 минут.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россиянка Людмила Самсонова обыграла китаянку Ван Синьюй во втором круге теннисного турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут.
В четвертьфинале Самсонова встретится с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер (4-й номер посева) и представительницей Австрии Анастасией Потаповой.
Mubadala Citi DC Open
29 июля 2026 • начало в 18:10
Завершен
0 : 22:62:6