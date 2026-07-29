Делегация России готова принять участие в заседании FIS по вопросу допуска

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Делегация Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) готова принять участие в сентябрьском заседании Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), где может быть рассмотрен вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, в случае получения соответствующего приглашения, заявил РИА Новости заявил председатель ФЛССР Дмитрий Свищев.

"В сентябре состоится заседание FIS. Мы очень надеемся, что федерация займет прагматичную, проспортивную позицию, которая будет отвечать интересам спортсменов всего мира", - сказал Свищев.

"Если нас пригласят, мы обязательно будем участвовать. Мы не являемся членами совета FIS, но, если получим приглашение, обязательно приедем, изложим свою позицию, позицию наших спортсменов", - отметил он.