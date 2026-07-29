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Делегация России готова принять участие в заседании FIS по вопросу допуска - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Лыжные гонки
 
16:36 29.07.2026
Делегация России готова принять участие в заседании FIS по вопросу допуска

Свищев: делегация России готова принять участие в заседании FIS по допуску

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлександр Терентьев и Сергей Ардашев
Александр Терентьев и Сергей Ардашев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегация Федерации лыжного спорта и сноуборда России готова принять участие в сентябрьском заседании Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) при получении соответствующего приглашения.
  • FIS сохранит старые правила допуска для российских спортсменов в нейтральном статусе на летний сезон и рассмотрит вопрос условий допуска до соревнований на сезон-2026/27.
  • Взаимодействие Федерации лыжного спорта и сноуборда России с международной федерацией продолжается на постоянной основе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Делегация Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) готова принять участие в сентябрьском заседании Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), где может быть рассмотрен вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, в случае получения соответствующего приглашения, заявил РИА Новости заявил председатель ФЛССР Дмитрий Свищев.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов. В пресс-службе FIS сообщили РИА Новости, что организация сохранит старые правила допуска для россиян в нейтральном статусе на летний сезон и рассмотрит вопрос условий допуска до соревнований на сезон-2026/27.
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"В сентябре состоится заседание FIS. Мы очень надеемся, что федерация займет прагматичную, проспортивную позицию, которая будет отвечать интересам спортсменов всего мира", - сказал Свищев.
"Если нас пригласят, мы обязательно будем участвовать. Мы не являемся членами совета FIS, но, если получим приглашение, обязательно приедем, изложим свою позицию, позицию наших спортсменов", - отметил он.
Свищев подчеркнул, что взаимодействие с международной федерацией продолжается на постоянной основе. "Не надо забывать, что мы практически ежедневно находимся в контакте с FIS. Есть множество технических, спортивных, организационных вопросов. Международный отдел и генеральный секретарь активно работают, поэтому взаимодействие продолжается постоянно", - добавил собеседник агентства.
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Лыжные гонкиСпортДмитрий СвищевМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
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