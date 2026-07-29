Васильев: в следующем году все федерации допустят россиян на мировую арену

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Васильев заявил, что скоро все международные федерации допустят российских спортсменов на международную арену.

European Gymnastics ратифицировала выступления российских спортсменов с флагом и гимном, приведя правила в соответствие с решениями World Gymnastics.

Васильев считает, что в течение следующего года абсолютно все российские спортсмены вернутся на международную арену.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что скоро все международные федерации допустят российских спортсменов на международную арену.

Внеочередная генеральная ассамблея European Gymnastics во вторник ратифицировала выступления российских спортсменов с флагом и гимном. Таким образом, правила привели в соответствие с решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Как отмечалось, для соревнований, одобренных до 28 июля, может применяться переходный порядок: атлетов точно допустят, но демонстрировать государственную символику будет нельзя, если этого потребуют власти принимающей страны.

« "Процессу возвращения российских спортсменов уже невозможно препятствовать. Другое дело, что руководство в некоторых международных федерациях будет еще пытаться противодействовать этому движению. Но это временное явление, и я думаю, что в течение следующего года абсолютно все российские спортсмены вернутся на международную арену", - сказал Васильев