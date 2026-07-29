Минобороны прокомментировало удары ФАБ-500 по укрытиям ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны РФ сообщило об авиационных ударах бомбами ФАБ-500 по пунктам управления и временной дислокации ВСУ.
- Уничтожены пункты управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Тягинке, Херсонская область, и временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Васильевке Харьковской области.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минобороны РФ прокомментировало нанесение авиационных ударов бомбами ФАБ-500 по живой силе ВСУ.
Министерство обороны России опубликовало видео в канале на платформе "Макс", на котором видны результаты авиационных ударов по местонахождению ВСУ в Харьковской области. На кадрах запечатлены взрывы от трех ударов ФАБ-500.
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"Уничтожены пункт управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Тягинка, Херсонская область, и пункт временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Васильевка Харьковской области", - говорится в сообщении к видео.
Помимо видео и сообщения, оборонное ведомство прокомментировало результаты авиационных ударов ФАБ-500.
"Бетон не спас: ФАБы прошли укрытия ВСУ насквозь", - говорится в комментарии в канале Минобороны на платформе "Макс".