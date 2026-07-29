Минобороны прокомментировало удары ФАБ-500 по укрытиям ВСУ

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"Уничтожены пункт управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Тягинка, Херсонская область, и пункт временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Васильевка Харьковской области", - говорится в сообщении к видео.