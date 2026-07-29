БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Артиллеристы 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" 6-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки "Север" поразили около десяти орудий противника в Харьковской области за неделю, сообщил РИА Новости старший командир батареи с позывным Енисей.

Он подчеркнул, что дальность стрельбы и точность "Гиацинта" позволяют эффективно бить по вражеской артиллерии. По словам офицера, ликвидация орудий противника и их расчетов помогает российским подразделениям действовать на переднем крае с меньшим риском и большей результативностью.