Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили около десяти артиллерийских орудий ВСУ в Харьковской области.
- Офицер подчеркнул, что дальность стрельбы и точность «Гиацинта» позволяют эффективно поражать вражескую артиллерию.
БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Артиллеристы 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" 6-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки "Север" поразили около десяти орудий противника в Харьковской области за неделю, сообщил РИА Новости старший командир батареи с позывным Енисей.
"Порядка десяти различных артиллерийских орудий боевиков ВСУ уничтожили расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" в Харьковской области за неделю", - рассказал собеседник.
Он подчеркнул, что дальность стрельбы и точность "Гиацинта" позволяют эффективно бить по вражеской артиллерии. По словам офицера, ликвидация орудий противника и их расчетов помогает российским подразделениям действовать на переднем крае с меньшим риском и большей результативностью.