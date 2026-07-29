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ВС России сожгли десять орудий ВСУ за неделю в Харьковской области - РИА Новости, 29.07.2026
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07:33 29.07.2026
ВС России сожгли десять орудий ВСУ за неделю в Харьковской области

РИА Новости: ВС РФ сожгли десять орудий ВСУ за неделю в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили около десяти артиллерийских орудий ВСУ в Харьковской области.
  • Офицер подчеркнул, что дальность стрельбы и точность «Гиацинта» позволяют эффективно поражать вражескую артиллерию.
БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Артиллеристы 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" 6-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки "Север" поразили около десяти орудий противника в Харьковской области за неделю, сообщил РИА Новости старший командир батареи с позывным Енисей.
"Порядка десяти различных артиллерийских орудий боевиков ВСУ уничтожили расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" в Харьковской области за неделю", - рассказал собеседник.
Он подчеркнул, что дальность стрельбы и точность "Гиацинта" позволяют эффективно бить по вражеской артиллерии. По словам офицера, ликвидация орудий противника и их расчетов помогает российским подразделениям действовать на переднем крае с меньшим риском и большей результативностью.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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