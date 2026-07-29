Военнослужащие "Севера" уничтожили более 70 складов ВСУ под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения беспилотных систем «Севера» уничтожили более 70 мест хранения провианта, боеприпасов и топлива противника в Харьковской области.

Цели были выявлены в ходе круглосуточной воздушной разведки, после чего по объектам отработали FPV-дронами, коптерами со сбрасываемыми боеприпасами и артиллерией.

Уничтожение пунктов хранения и точек выгрузки материальных средств позволяет обескровить подразделения противника и подорвать их боеготовность на харьковском направлении.

БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем "Севера" уничтожили более 70 мест хранения провианта, боеприпасов и топлива противника в Харьковской области, нанеся удары FPV-дронами, коптерами и артиллерией, сообщил РИА Новости командир подразделения беспилотных систем с позывным Клен.

"В ходе выполнения боевых задач по огневому поражению материальных средств противника было уничтожено более 70 мест хранения провианта, боекомплекта и горюче-смазочных материалов в Харьковской области", — сказал военный.

Он отметил, что цели были выявлены в ходе круглосуточной воздушной разведки. Операторы отследили логистические маршруты ВСУ и места выгрузки материальных средств. Координаты передали командованию, после чего по объектам отработали FPV-дронами, коптерами со сбрасываемыми боеприпасами и артиллерией.

Командир уточнил, что кроме стационарных складов, под непрерывным наблюдением находятся пути снабжения — отслеживаются и уничтожаются автомобили и наземные роботизированные комплексы ВСУ.