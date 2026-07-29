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Военнослужащие "Севера" уничтожили более 70 складов ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 29.07.2026
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07:02 29.07.2026
Военнослужащие "Севера" уничтожили более 70 складов ВСУ под Харьковом

РИА Новости: бойцы "Севера" уничтожили более 70 складов ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения беспилотных систем «Севера» уничтожили более 70 мест хранения провианта, боеприпасов и топлива противника в Харьковской области.
  • Цели были выявлены в ходе круглосуточной воздушной разведки, после чего по объектам отработали FPV-дронами, коптерами со сбрасываемыми боеприпасами и артиллерией.
  • Уничтожение пунктов хранения и точек выгрузки материальных средств позволяет обескровить подразделения противника и подорвать их боеготовность на харьковском направлении.
БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем "Севера" уничтожили более 70 мест хранения провианта, боеприпасов и топлива противника в Харьковской области, нанеся удары FPV-дронами, коптерами и артиллерией, сообщил РИА Новости командир подразделения беспилотных систем с позывным Клен.
"В ходе выполнения боевых задач по огневому поражению материальных средств противника было уничтожено более 70 мест хранения провианта, боекомплекта и горюче-смазочных материалов в Харьковской области", — сказал военный.
Он отметил, что цели были выявлены в ходе круглосуточной воздушной разведки. Операторы отследили логистические маршруты ВСУ и места выгрузки материальных средств. Координаты передали командованию, после чего по объектам отработали FPV-дронами, коптерами со сбрасываемыми боеприпасами и артиллерией.
Командир уточнил, что кроме стационарных складов, под непрерывным наблюдением находятся пути снабжения — отслеживаются и уничтожаются автомобили и наземные роботизированные комплексы ВСУ.
Клен пояснил, что уничтожение пунктов хранения и точек выгрузки провианта, боекомплекта и горюче-смазочных материалов позволяет обескровить подразделения противника и подорвать их боеготовность на харьковском направлении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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07:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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