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Артиллерия "Севера" за сутки уничтожила гаубицу и более 60 боевиков ВСУ - РИА Новости, 29.07.2026
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07:01 29.07.2026
Артиллерия "Севера" за сутки уничтожила гаубицу и более 60 боевиков ВСУ

Артиллерия "Севера" за сутки уничтожила гаубицу и более 60 военных ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские артиллеристы уничтожили гаубицу ВСУ «Богдана-Б», 120-миллиметровый миномет, семь пунктов управления БПЛА и более 60 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
  • Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» за прошедшую ночь выполнили свыше 200 огневых задач при взаимодействии с операторами войск беспилотных систем.
КУРСК, 29 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили гаубицу ВСУ "Богдана-Б", 120-миллиметровый миномет, семь пунктов управления БПЛА и более 60 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях", - сообщили агентству в группировке войск "Север".
Уточняется, что задачи выполнялись при взаимодействии с операторами войск беспилотных систем.
"В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили буксируемую гаубицу "Богдана-Б", 120-миллиметровый миномет, семь пунктов управления БПЛА, склад с боеприпасами, девять автомобилей высокой проходимости и более 60 военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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