Артиллерия "Севера" за сутки уничтожила гаубицу и более 60 боевиков ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские артиллеристы уничтожили гаубицу ВСУ «Богдана-Б», 120-миллиметровый миномет, семь пунктов управления БПЛА и более 60 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях.

Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» за прошедшую ночь выполнили свыше 200 огневых задач при взаимодействии с операторами войск беспилотных систем.

КУРСК, 29 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили гаубицу ВСУ "Богдана-Б", 120-миллиметровый миномет, семь пунктов управления БПЛА и более 60 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях", - сообщили агентству в группировке войск "Север".

Уточняется, что задачи выполнялись при взаимодействии с операторами войск беспилотных систем.