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Спасатели нашли пенсионера, заблудившегося в лесу в Архангельской области - РИА Новости, 29.07.2026
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16:13 29.07.2026 (обновлено: 20:45 29.07.2026)
Спасатели нашли пенсионера, заблудившегося в лесу в Архангельской области

Спасатели нашли пенсионера, заблудившегося в лесу в Пинежском районе

© Фото : Служба Спасения им. И.А. Поливаного/ВКонтактеСпасатели отыскали потерявшегося пенсионера в лесу в Пинежском районе Архангельской области
Спасатели отыскали потерявшегося пенсионера в лесу в Пинежском районе Архангельской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Служба Спасения им. И.А. Поливаного/ВКонтакте
Спасатели отыскали потерявшегося пенсионера в лесу в Пинежском районе Архангельской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пинежском районе Архангельской области потерялся пенсионер, который два с половиной дня плутал в лесу.
  • 28 июля около полудня мужчину обнаружили спасатели, он был сильно обессилен и обезвожен.
МУРМАНСК, 29 июл – РИА Новости. Спасатели отыскали в лесу в Пинежском районе Архангельской области потерявшегося пенсионера, который два с половиной дня плутал в поисках дороги, ночуя где придется, рассказали в службе спасения имени Поливаного.
В воскресенье в экстренные службы обратился молодой человек. Он сообщил, что вместе с отцом 1963 года рождения приехал на рыбалку на озеро Черное в районе Североонежска. Вечером в субботу мужчина отправился проверить тропинку к соседнему озеру и не вернулся.
Самостоятельные поиски результата не принесли. К поискам присоединились родственники, сотрудники полиции и волонтеры отряда "Лиза Алерт". На место выехала поисково-спасательная группа Архангельской областной службы спасения имени И.А. Поливаного с кинологическим расчетом.
"Двадцать восьмого июля около полудня мужчина был обнаружен спасателями на отклик. К этому моменту потерявшийся был сильно обессилен и обезвожен. Мужчину согрели, напоили и накормили. Из-за тяжелого состояния большую часть пути его транспортировали на носилках", - говорится в сообщении.
Позже пенсионер рассказал, что пошел искать тропинку на озеро, которое было в 500 метрах, заблудился и не смог самостоятельно выйти. Все это время он ночевал в лесу в разных местах.
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