Спасатели нашли пенсионера, заблудившегося в лесу в Архангельской области

Краткий пересказ от РИА ИИ В Пинежском районе Архангельской области потерялся пенсионер, который два с половиной дня плутал в лесу.

28 июля около полудня мужчину обнаружили спасатели, он был сильно обессилен и обезвожен.

МУРМАНСК, 29 июл – РИА Новости. Спасатели отыскали в лесу в Пинежском районе Архангельской области потерявшегося пенсионера, который два с половиной дня плутал в поисках дороги, ночуя где придется, рассказали в службе спасения имени Поливаного.

В воскресенье в экстренные службы обратился молодой человек. Он сообщил, что вместе с отцом 1963 года рождения приехал на рыбалку на озеро Черное в районе Североонежска. Вечером в субботу мужчина отправился проверить тропинку к соседнему озеру и не вернулся.

Самостоятельные поиски результата не принесли. К поискам присоединились родственники, сотрудники полиции и волонтеры отряда "Лиза Алерт". На место выехала поисково-спасательная группа Архангельской областной службы спасения имени И.А. Поливаного с кинологическим расчетом.

"Двадцать восьмого июля около полудня мужчина был обнаружен спасателями на отклик. К этому моменту потерявшийся был сильно обессилен и обезвожен. Мужчину согрели, напоили и накормили. Из-за тяжелого состояния большую часть пути его транспортировали на носилках", - говорится в сообщении.