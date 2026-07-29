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В Волгоградской области за изнасилование арестовали сотрудника прокуратуры - РИА Новости, 29.07.2026
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19:00 29.07.2026 (обновлено: 20:44 29.07.2026)
В Волгоградской области за изнасилование арестовали сотрудника прокуратуры

Сотрудника районной прокуратуры под Волгоградом арестовали за изнасилование

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудник районной прокуратуры в Волгоградской области арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних девушек и угрозе убийством.
  • Помощник прокурора Жирновского района обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о угрозе убийством, изнасиловании, половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и развратных действиях.
  • Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.
ВОЛГОГРАД, 29 июл – РИА Новости. Сотрудник районной прокуратуры в Волгоградской области арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних девушек и угрозе убийством, сообщил Следственный комитет России.
По информации ведомства, в Волгоградской области 24-летний помощник прокурора Жирновского района в салоне своего автомобиля, угрожая убийством, изнасиловал двух девушек. Кроме того, с февраля 2025 по февраль 2026 года он неоднократно совершал с 15-летней девочкой половые акты, зная о ее возрасте.
"Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ, пунктом "б" части 2 статьи 131 УК РФ, частью 1 статьи 134 УК РФ, частью 1 статьи 135 УК РФ (угроза убийством, изнасилование, соединенное с угрозой убийством, половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные действия)", - говорится в канале СК РФ на платформе "Макс".
Уточняется, что в отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
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