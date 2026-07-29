В Волгоградской области за изнасилование арестовали сотрудника прокуратуры

По информации ведомства, в Волгоградской области 24-летний помощник прокурора Жирновского района в салоне своего автомобиля, угрожая убийством, изнасиловал двух девушек. Кроме того, с февраля 2025 по февраль 2026 года он неоднократно совершал с 15-летней девочкой половые акты, зная о ее возрасте.