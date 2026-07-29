Эксперт: соглашение по Ормузу должно учитывать интересы прибрежных стран

«

"Соглашение, заключенное исключительно между Ираном и Оманом, могло бы способствовать деэскалации, но оно не должно предоставлять какому-либо государству одностороннюю власть над международным водным путем или игнорировать законные интересы безопасности других прибрежных государств Персидского залива", - сказала она в интервью РИА Новости.