Эксперт: соглашение по Ормузу должно учитывать интересы прибрежных стран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исследователь в области дипломатии Ранда Альхаммади считает, что соглашение по Ормузскому проливу должно учитывать интересы всех прибрежных государств.
- По мнению эксперта, соглашение должно быть прозрачным, юридически обоснованным и соответствующим международному морскому праву, а также гарантировать неограниченную и недискриминационную свободу судоходства.
- ОАЭ ожидают официальных консультаций по соглашению, так как их порты, экспорт энергоносителей, торговля и национальная безопасность напрямую затрагиваются.
ДУБАЙ, 29 июл - РИА Новости. Соглашение по Ормузскому проливу должно учитывать интересы всех прибрежных государств, считает исследователь в области дипломатии и СМИ в дипломатической академии Анвара Гаргаша Ранда Альхаммади.
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"Соглашение, заключенное исключительно между Ираном и Оманом, могло бы способствовать деэскалации, но оно не должно предоставлять какому-либо государству одностороннюю власть над международным водным путем или игнорировать законные интересы безопасности других прибрежных государств Персидского залива", - сказала она в интервью РИА Новости.
По ее мнению, для того чтобы ОАЭ приняли и поддержали такое соглашение, оно должно быть прозрачным, юридически обоснованным и соответствующим международному морскому праву. Самое важное, что оно должно гарантировать неограниченную и недискриминационную свободу судоходства, подчеркнула она.
"ОАЭ ожидают официальных консультаций, поскольку их порты, экспорт энергоносителей, торговля и национальная безопасность напрямую затрагиваются", - отметила эксперт.
Ранее главы МИД шести стран Персидского залива обсудили обеспечение прав на судоходство в Ормузском проливе, который по-прежнему закрыт.