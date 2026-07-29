"Согаз" открывает прием заявок на премию "Устойчивое здоровье"

МОСКВА, 29 июл - Пресс-служба АО "Согаз". До 28 августа "Согаз" принимает заявки от компаний, которые системно заботятся о здоровье и благополучии коллективов.
Сегодня здоровье сотрудников становится одним из важных факторов устойчивости бизнеса. Компании конкурируют не только зарплатами, но и качеством среды, которую создают для людей: возможностями профилактики заболеваний, программами поддержки благополучия, развитием культуры заботы о физическом и ментальном здоровье.
Именно такие практики уже третий год отмечает премия "Согаза" "Устойчивое здоровье".
Премия объединяет работодателей, которые рассматривают здоровье сотрудников как стратегический ресурс компании и внедряют системные решения, влияющие на качество жизни людей, производительность труда и профессиональное долголетие.
К участию приглашаются организации любого масштаба — от малого и среднего бизнеса до крупнейших российских компаний. Участие в премии бесплатное.
В этом году экспертный совет определит лучшие проекты в четырех номинациях:
- "Профессиональное здоровье" — профилактика профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве;
- "Здоровье без границ" — профилактика хронических и сезонных заболеваний;
- "Здоровье — стиль жизни" — программы формирования здоровых привычек и снижения факторов риска;
- "Счастье для здоровья" — инициативы по развитию культуры благополучия и поддержке ментального здоровья сотрудников.
Кроме того, в специальной номинации "Вдохновляющая инициатива" будут отмечены проекты, которые, по мнению экспертов "Согаза", способны стать ориентиром для всего рынка.
"Сегодня инвестиции в здоровье сотрудников становятся такой же частью стратегии компании, как инвестиции в технологии или развитие бизнеса. Мы видим, что работодатели переходят от отдельных социальных инициатив к системному управлению здоровьем коллектива. Именно такие практики формируют новый стандарт ответственного бизнеса. Премия "Устойчивое здоровье" создана для того, чтобы лучшие решения становились заметными, вдохновляли рынок и помогали другим компаниям создавать среду, в которой люди могут работать долго, эффективно и с удовольствием", — отметила исполнительный директор "Согаза" Мария Берлова.
Победители премии получат памятные награды, а также электронный знак отличия "Лидер устойчивого здоровья" — подтверждение того, что компания следует современным стандартам управления здоровьем сотрудников.
Знак можно использовать:
- на карьерных сайтах и платформах поиска работы;
- в коммуникациях HR-бренда;
- на корпоративном сайте;
- в презентациях и материалах работодателя.
Таким образом компания сможет подчеркнуть свой статус работодателя, для которого забота о людях является частью корпоративной стратегии и конкурентным преимуществом на рынке труда.
Подать заявку можно до конца дня 28 августа 2026 года на официальном сайте премии.
Победители будут объявлены 30 сентября 2026 года.
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