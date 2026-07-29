Эвакуация автомобиля, на котором мужчина въехал в толпу в Берлине

Эвакуация автомобиля, на котором мужчина въехал в толпу в Берлине

© REUTERS / Annegret Hilse Эвакуация автомобиля, на котором мужчина въехал в толпу в Берлине

В машине подозреваемого в теракте в Берлине нашли следы ДНК

Краткий пересказ от РИА ИИ Немецкие правоохранители обнаружили ДНК-следы Абдула Баллута в автомобиле, который был использован при совершении теракта в Берлине.

В результате теракта, произошедшего 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен, есть один погибший и 31 пострадавший.

Абдул Баллут был ликвидирован 26 июля в ходе полицейской операции, при этом следователи обнаружили в его мобильном телефоне видео, где он признает себя сторонником "Исламского государства" *

БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Немецкие правоохранители обнаружили ДНК-следы подозреваемого в совершении теракта в Берлине Абдула Баллута в автомобиле, который въехал в толпу, сообщает телерадиокомпания Немецкие правоохранители обнаружили ДНК-следы подозреваемого в совершении теракта в Берлине Абдула Баллута в автомобиле, который въехал в толпу, сообщает телерадиокомпания RBB со ссылкой на федеральную прокуратуру ФРГ.

Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места преступления. Бургомистр Берлина Кай Вегнер сообщал об одном погибшем и 31 пострадавшем.

"Следователи обнаружили в автомобиле, использовавшемся при совершении преступления, следы ДНК преступника… это ДНК Абдула Б. Других следов ДНК в транспортном средстве обнаружено не было", - говорится в публикации.

Таким образом, правоохранители склоняются к выводу, что именно Баллут находился за рулем автомобиля в момент наезда.

Правоохранительные органы Германии квалифицируют наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам. Его расследованием занялась федеральная прокуратура ФРГ.

Подозреваемый в совершении теракта, 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, был ликвидирован 26 июля в ходе полицейской операции по его задержанию в берлинском районе Шандау. Газета Bild 28 июля сообщила, что следователи обнаружили в мобильном телефоне подозреваемого видео, на котором он признал себя сторонником террористической организации "Исламское государство"*.