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В машине подозреваемого в теракте в Берлине нашли следы ДНК - РИА Новости, 29.07.2026
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12:50 29.07.2026 (обновлено: 13:18 29.07.2026)
В машине подозреваемого в теракте в Берлине нашли следы ДНК

В машине, въехавшей в толпу в Берлине, нашли следы ДНК подозреваемого

© REUTERS / Annegret HilseЭвакуация автомобиля, на котором мужчина въехал в толпу в Берлине
Эвакуация автомобиля, на котором мужчина въехал в толпу в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Эвакуация автомобиля, на котором мужчина въехал в толпу в Берлине
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкие правоохранители обнаружили ДНК-следы Абдула Баллута в автомобиле, который был использован при совершении теракта в Берлине.
  • В результате теракта, произошедшего 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен, есть один погибший и 31 пострадавший.
  • Абдул Баллут был ликвидирован 26 июля в ходе полицейской операции, при этом следователи обнаружили в его мобильном телефоне видео, где он признает себя сторонником "Исламского государства" *
БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Немецкие правоохранители обнаружили ДНК-следы подозреваемого в совершении теракта в Берлине Абдула Баллута в автомобиле, который въехал в толпу, сообщает телерадиокомпания RBB со ссылкой на федеральную прокуратуру ФРГ.
Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места преступления. Бургомистр Берлина Кай Вегнер сообщал об одном погибшем и 31 пострадавшем.
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"Следователи обнаружили в автомобиле, использовавшемся при совершении преступления, следы ДНК преступника… это ДНК Абдула Б. Других следов ДНК в транспортном средстве обнаружено не было", - говорится в публикации.
Таким образом, правоохранители склоняются к выводу, что именно Баллут находился за рулем автомобиля в момент наезда.
Правоохранительные органы Германии квалифицируют наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам. Его расследованием занялась федеральная прокуратура ФРГ.
Подозреваемый в совершении теракта, 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, был ликвидирован 26 июля в ходе полицейской операции по его задержанию в берлинском районе Шандау. Газета Bild 28 июля сообщила, что следователи обнаружили в мобильном телефоне подозреваемого видео, на котором он признал себя сторонником террористической организации "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещена в России
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