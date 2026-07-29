Клуб Медиалиги "СКА-Ростов" вышел во второй круг пути регионов Кубка России

Основное время встречи в Москве завершилось со счетом 2:2. У номинальных хозяев голы забили Константин Корж (12-я минута) и Роман Симонов (62, с пенальти). В составе "Зенита" отличился Глеб Гейкин (90+3), на 40-й минуте мяч в собственные ворота срезал Иван Лапшов из армейского клуба. В серии пенальти сильнее оказался "СКА-Ростов" - 6:5.