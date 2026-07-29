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Клуб Медиалиги "СКА-Ростов" вышел во второй круг пути регионов Кубка России - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Футбол
 
22:17 29.07.2026
Клуб Медиалиги "СКА-Ростов" вышел во второй круг пути регионов Кубка России

Клуб Медиалиги "СКА-Ростов" пробился во второй круг пути регионов Кубка России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФутбольный мяч на поле
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Команда Медиалиги «СКА-Ростов» обыграла пензенский «Зенит» в домашнем матче первого круга пути регионов Кубка России по футболу в серии пенальти со счетом 6:5, основное время завершилось со счетом 2:2.
  • За «СКА-Ростов» выступают игроки, ранее выступавшие в РПЛ, а главным тренером команды является экс-игрок сборной России Андрей Каряка.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Команда Медиалиги "СКА-Ростов" обыграла пензенский "Зенит" в домашнем матче первого круга пути регионов Кубка России по футболу.
Основное время встречи в Москве завершилось со счетом 2:2. У номинальных хозяев голы забили Константин Корж (12-я минута) и Роман Симонов (62, с пенальти). В составе "Зенита" отличился Глеб Гейкин (90+3), на 40-й минуте мяч в собственные ворота срезал Иван Лапшов из армейского клуба. В серии пенальти сильнее оказался "СКА-Ростов" - 6:5.
За ростовский клуб выступают игравшие ранее в Российской премьер-лиге (РПЛ) Роман Тугарев, Кирилл Набабкин, Михаил Гащенков, Рустам Халназаров. Главным тренером команды является экс-игрок сборной России Андрей Каряка.
Результаты других матчей игрового дня:
  • "Ильпар" (Пермский край) - "Металлург" (Челябинская область) - 1:0;
  • "Кировец-Восхождение" (Санкт-Петербург) - "Тосно" (Ленинградская область) - 0:3;
  • "Московская застава - Кристалл" (Санкт-Петербург) - "Красное Знамя Синдекат" (Московская область) - 2:3.
Кубок России по футболу - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Клуб Медиалиги 2Drots вышел во второй круг пути регионов Кубка России
28 июля, 21:57
 
ФутболСпортКонстантин КоржИван ЛапшовРоман ТугаревЗенитМеталлург (Липецк)ТосноРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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