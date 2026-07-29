Шахматист Гребнев стал чемпионом Азии по рапиду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский шахматист Алексей Гребнев стал победителем чемпионата Азии по рапиду, который прошел в Гонконге.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российский шахматист Алексей Гребнев стал победителем чемпионата Азии по рапиду, который прошел в Гонконге (Китай).
За 11 туров россиянин набрал 8,5 очка. Второе место занял представитель Индии Гутам Кришна (8,5), третьим стал россиянин Илья Ильюшенок (8,5).
В соревновании женщин золото завоевала Харика Дронавалли (8,5) из Индии. Второй стала россиянка Анна Шухман (8,5), третьей вьетнамка Фам Ле Тхао Нгуен (8).
В четверг, 30 июля, состоится чемпионат Азии по блицу.
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