Сбербанк допустил продолжение дефицита ликвидности в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Сбербанк наблюдает на рынке дефицит ликвидности, который может сохраняться в дальнейшем.

Дефицит ликвидности связан с уходом части бизнеса в наличный оборот.

Наличность в обороте росла в первом и втором кварталах, в июле показатель вырос почти на 600 миллиардов рублей.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сбербанк наблюдает на рынке дефицит ликвидности и допускает, что подобная ситуация будет сохраняться, сказал финансовый директор банка Тарас Скворцов в ходе телефонной конференции.

"Фактор дефицита ликвидности, который мы сейчас наблюдаем на рынке, – это не совсем типичная ситуация. И мы не исключаем, что и дальше будет вот такая ситуация", – отметил он.

По словам топ-менеджера, это в большей степени связано с уходом части бизнеса в наличный оборот.

Наличность в обороте, по оценке Сбербанка , росла и в первом, и во втором квартале. Уже в июле показатель вырос почти на 600 миллиардов рублей - это абсолютный месячный рекорд в этом году, указал Скворцов.