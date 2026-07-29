Сбербанк допустил продолжение дефицита ликвидности в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сбербанк наблюдает на рынке дефицит ликвидности, который может сохраняться в дальнейшем.
- Дефицит ликвидности связан с уходом части бизнеса в наличный оборот.
- Наличность в обороте росла в первом и втором кварталах, в июле показатель вырос почти на 600 миллиардов рублей.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сбербанк наблюдает на рынке дефицит ликвидности и допускает, что подобная ситуация будет сохраняться, сказал финансовый директор банка Тарас Скворцов в ходе телефонной конференции.
"Фактор дефицита ликвидности, который мы сейчас наблюдаем на рынке, – это не совсем типичная ситуация. И мы не исключаем, что и дальше будет вот такая ситуация", – отметил он.
По словам топ-менеджера, это в большей степени связано с уходом части бизнеса в наличный оборот.
Наличность в обороте, по оценке Сбербанка, росла и в первом, и во втором квартале. Уже в июле показатель вырос почти на 600 миллиардов рублей - это абсолютный месячный рекорд в этом году, указал Скворцов.
"Пересмотр в худшую сторону прогноза по росту средств юрлиц на 2026 год (до 5-8% с 10-12% – ред.) связан со значительным уходом бизнеса в наличность, который, к сожалению, продолжается и в течение второго квартала, и в течение июля – уже в начале третьего квартала", - добавил топ-менеджер.