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Сбербанк допустил продолжение дефицита ликвидности в России - РИА Новости, 29.07.2026
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13:51 29.07.2026
Сбербанк допустил продолжение дефицита ликвидности в России

Сбербанк допускает, что ситуация с дефицитом ликвидности в России продолжится

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Сбербанка в Москве
Здание Сбербанка в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Сбербанка в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сбербанк наблюдает на рынке дефицит ликвидности, который может сохраняться в дальнейшем.
  • Дефицит ликвидности связан с уходом части бизнеса в наличный оборот.
  • Наличность в обороте росла в первом и втором кварталах, в июле показатель вырос почти на 600 миллиардов рублей.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сбербанк наблюдает на рынке дефицит ликвидности и допускает, что подобная ситуация будет сохраняться, сказал финансовый директор банка Тарас Скворцов в ходе телефонной конференции.
"Фактор дефицита ликвидности, который мы сейчас наблюдаем на рынке, – это не совсем типичная ситуация. И мы не исключаем, что и дальше будет вот такая ситуация", – отметил он.
По словам топ-менеджера, это в большей степени связано с уходом части бизнеса в наличный оборот.
Наличность в обороте, по оценке Сбербанка, росла и в первом, и во втором квартале. Уже в июле показатель вырос почти на 600 миллиардов рублей - это абсолютный месячный рекорд в этом году, указал Скворцов.
"Пересмотр в худшую сторону прогноза по росту средств юрлиц на 2026 год (до 5-8% с 10-12% – ред.) связан со значительным уходом бизнеса в наличность, который, к сожалению, продолжается и в течение второго квартала, и в течение июля – уже в начале третьего квартала", - добавил топ-менеджер.
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