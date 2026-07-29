Проект Грэма* оказывает США медвежью услугу, заявили в посольстве России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство в Вашингтоне заявило, что законопроект о новых санкциях против России имени сенатора США Линдси Грэма* оказывает нынешней американской администрации медвежью услугу.
- Сенат США завершил процедурное голосование, одобрив переход к дебатам о начале рассмотрения законопроекта 86 голосами против 12.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Американский законопроект о новых санкциях против РФ имени покойного сенатора США Линдси Грэма* оказывает нынешней администрации США медвежью услугу, заявило посольство РФ в Вашингтоне.
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"Одобренный сенатом 28 июля в ходе предварительного голосования законопроект имени покойного клинического русофоба сенатора Л. Грэма* оказывает нынешней американской администрации медвежью услугу", - говорится в комментарии посольства.
Сенат США ранее завершил процедурное голосование, одобрив переход к дебатам о начале рассмотрения законопроекта 86 голосами против 12.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.