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Проект Грэма* оказывает США медвежью услугу, заявили в посольстве России - РИА Новости, 29.07.2026
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21:03 29.07.2026 (обновлено: 21:13 29.07.2026)
Проект Грэма* оказывает США медвежью услугу, заявили в посольстве России

Посольство РФ: проект о санкциях русофоба Грэма оказывает США медвежью услугу

© РИА Новости / Михаил ТургиевПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство в Вашингтоне заявило, что законопроект о новых санкциях против России имени сенатора США Линдси Грэма* оказывает нынешней американской администрации медвежью услугу.
  • Сенат США завершил процедурное голосование, одобрив переход к дебатам о начале рассмотрения законопроекта 86 голосами против 12.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Американский законопроект о новых санкциях против РФ имени покойного сенатора США Линдси Грэма* оказывает нынешней администрации США медвежью услугу, заявило посольство РФ в Вашингтоне.
«

"Одобренный сенатом 28 июля в ходе предварительного голосования законопроект имени покойного клинического русофоба сенатора Л. Грэма* оказывает нынешней американской администрации медвежью услугу", - говорится в комментарии посольства.

Сенат США ранее завершил процедурное голосование, одобрив переход к дебатам о начале рассмотрения законопроекта 86 голосами против 12.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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