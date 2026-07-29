Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин заявил о совершенствовании гиперзвуковой ракеты "Циркон".
- По мнению Military Watch Magazine, это подтверждает позицию Москвы о технологическом преимуществе России в области гиперзвукового оружия.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Заявление президента Владимира Путина о совершенствовании гиперзвуковой ракеты "Циркон" стало сигналом вероятным оппонентам России, пишет Military Watch Magazine.
Автор считает, что слова главы государства указывают на постоянное улучшение систем управления этих ракет даже после принятия их на вооружение, что отражает современные тренды, при которых оперативные данные быстро учитываются в последующих производственных партиях.
В воскресенье во время общения с военными моряками в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что последние применения гиперзвуковой ракеты "Циркон" показывают, что она становится все более точной.