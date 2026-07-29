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Заявление Путина о козыре России вызвало переполох в США - РИА Новости, 29.07.2026
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13:57 29.07.2026 (обновлено: 21:10 29.07.2026)
Заявление Путина о козыре России вызвало переполох в США

MWM: слова Путина о "Цирконе" стали сигналом для потенциальных противников

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин заявил о совершенствовании гиперзвуковой ракеты "Циркон".
  • По мнению Military Watch Magazine, это подтверждает позицию Москвы о технологическом преимуществе России в области гиперзвукового оружия.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Заявление президента Владимира Путина о совершенствовании гиперзвуковой ракеты "Циркон" стало сигналом вероятным оппонентам России, пишет Military Watch Magazine.
"Путин подчеркнул ее стратегическую важность. <…> Это подтверждает давнюю позицию Москвы о том, что гиперзвуковое оружие дает России значительное технологическое преимущество перед многими потенциальными противниками", — сообщается в материале.
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Автор считает, что слова главы государства указывают на постоянное улучшение систем управления этих ракет даже после принятия их на вооружение, что отражает современные тренды, при которых оперативные данные быстро учитываются в последующих производственных партиях.
В воскресенье во время общения с военными моряками в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что последние применения гиперзвуковой ракеты "Циркон" показывают, что она становится все более точной.
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