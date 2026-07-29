Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России установила контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области.
- Контроль установлен подразделениями группировки войск "Север".
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Армия России установила контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области, сообщило в среду Министерство обороны.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Новую Сечь в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Новую Сечь в Сумской области
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области", — говорится в сводке военного ведомства.
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