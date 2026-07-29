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Фасады домов обновят на Лермонтовском проспекте в Москве - РИА Новости, 29.07.2026
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Фасады домов обновят на Лермонтовском проспекте в Москве

Фасады четырех домов в районе Выхино-Жулебино будут обновлены

© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города МосквыФасад дома на Лермонтовском проспекте в Москве
Фасад дома на Лермонтовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Фасад дома на Лермонтовском проспекте в Москве
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Фасады четырех домов обновят на Лермонтовском проспекте в районе Выхино-Жулебино в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приводят в порядок фасады четырех домов, расположенных на Лермонтовском проспекте в районе Выхино-Жулебино, с применением современной технологии "мокрый фасад", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что два идентичных здания, расположенные по соседству на Лермонтовском проспекте уже начали преображаться.
Специалисты приводят в порядок фасады и крыши.
"Подготовительные работы начали с расчистки и промывки открытых плоскостей. Далее загрунтовали поверхности и повесили кронштейны для кондиционеров и корзины для них. Затем мастера установят утеплитель из минеральной ваты, покроют его базовым слоем и обустроят сетки из стекловолокна. После конструкцию оштукатурят декоративным слоем и приступят к покраске поверхностей", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что рабочие приведут в порядок входные группы, установят современные стеклопакеты в местах общего пользования, а также обновят отмостки и цоколи зданий.
"Работы проходят и в соседнем здании, расположенном по адресу: Лермонтовский проспект, дом 8, корпус 1... Мастера ремонтируют фасад и меняют кровельное покрытие. Внешние стены дома также обновят при помощи технологии "мокрый фасад", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что сейчас мастера наносят штукатурный, декоративный и окрасочный слои по всему подготовленному периметру дома. Здание оформляют в ярких оттенках "интенсивный желтый" и "сигнальный белый", после этого обновят отмостку и цоколь здания. На крыше заменят кровельное покрытие.
"Кроме того, в районе Выхино-Жулебино приводят в порядок жилой дом, расположенный по адресу: Лермонтовский проспект, дом 12. Здесь также применяется технология "мокрый фасад", - отмечается в сообщении.
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