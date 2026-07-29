Два британских самолета-разведчика заметили вблизи российских границ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два самолета разведки ВВС Великобритании — Boeing RC-135W Rivet Joint и Boeing Poseidon MRA1 — летают вблизи российских границ.
- Первый самолет кружит над Черным морем, а второй — над Балтийским морем в районе Калининграда.
БРЮССЕЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Два самолета разведки ВВС Великобритании - Boeing RC-135W Rivet Joint и Boeing Poseidon MRA1 - летают вблизи российских границ, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Первый самолет поднялся в воздух с авиабазы Уоддингтон Королевских ВВС Великобритании около 10.15 мск и направился к Черному морю. Затем он пересек акваторию примерно по центру и начал кружить по траектории петли в восточной части моря. По проекциям крайних точек траектории борта находятся российские города Керчь и Геленджик.
Второй британский разведчик вылетел с аэродрома Лоссимут в Шотландии около 11.00 мск и взял курс на Балтийское море. Впоследствии он сделал несколько кругов над его нейтральными водами в районе Калининграда.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.