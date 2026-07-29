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Киев не помогает Минску в расследовании геноцида в ВОВ - РИА Новости, 29.07.2026
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05:31 29.07.2026
Киев не помогает Минску в расследовании геноцида в ВОВ

Януш: Киев не помогает Минску в расследовании геноцида в ВОВ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина, Польша и страны Балтии отказались сотрудничать с Минском в рамках расследования уголовного дела о геноциде народа Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны.
  • Генеральная прокуратура Белоруссии продолжает расследование, выявляя новые факты преступлений нацистов против мирного населения, включая сожжение деревень.
  • Проведены необходимые процессуальные действия по установлению очевидцев злодеяний и их родственников, приняты меры к проверке их показаний, включая осмотры мест происшествия и раскопки.
МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Украина, а также Польша и страны Балтии отказались сотрудничать с Минском в рамках расследования уголовного дела о геноциде народа Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны, сообщил в интервью РИА Новости заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Януш.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. В рамках расследования выявляются новые факты преступлений нацистов против мирного населения Белоруссии, в том числе факты сожжения белорусских деревень вместе с жителями.
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"Изучены архивные документы Республики Беларусь и в значительной степени - Российской Федерации, чего, к сожалению, нельзя сказать об архивах сопредельных государств - Украины, Польши, стран Балтии, - отказавшихся от международного сотрудничества с нами по политическим мотивам", - сказал Януш.
Он рассказал, что в целом работа по установлению сожженных немецко-фашистскими оккупантами населенных пунктов на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны близится к завершению.
Собеседник сообщил, что на сегодняшний момент проведены необходимые процессуальные действия по установлению возможных очевидцев этих злодеяний и их родственников, приняты меры к проверке их показаний следственным путем, включая проведение осмотров мест происшествия. В необходимых случаях проведены раскопки с последующим извлечением и экспертным исследованием костных останков и иных вещественных доказательств.
"Вместе с тем в случае поступления в распоряжение следственной группы новых данных, в том числе из зарубежных архивных фондов, требующих проверки следственным путем, работа в указанном направлении будет продолжена", - подчеркнул заместитель начальника управления.
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