Киев не помогает Минску в расследовании геноцида в ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ Украина, Польша и страны Балтии отказались сотрудничать с Минском в рамках расследования уголовного дела о геноциде народа Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны.

Генеральная прокуратура Белоруссии продолжает расследование, выявляя новые факты преступлений нацистов против мирного населения, включая сожжение деревень.

Проведены необходимые процессуальные действия по установлению очевидцев злодеяний и их родственников, приняты меры к проверке их показаний, включая осмотры мест происшествия и раскопки.

МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Украина, а также Польша и страны Балтии отказались сотрудничать с Минском в рамках расследования уголовного дела о геноциде народа Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны, сообщил в интервью РИА Новости заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Януш.

Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. В рамках расследования выявляются новые факты преступлений нацистов против мирного населения Белоруссии, в том числе факты сожжения белорусских деревень вместе с жителями.

"Изучены архивные документы Республики Беларусь и в значительной степени - Российской Федерации, чего, к сожалению, нельзя сказать об архивах сопредельных государств - Украины , Польши, стран Балтии, - отказавшихся от международного сотрудничества с нами по политическим мотивам", - сказал Януш.

Он рассказал, что в целом работа по установлению сожженных немецко-фашистскими оккупантами населенных пунктов на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны близится к завершению.

Собеседник сообщил, что на сегодняшний момент проведены необходимые процессуальные действия по установлению возможных очевидцев этих злодеяний и их родственников, приняты меры к проверке их показаний следственным путем, включая проведение осмотров мест происшествия. В необходимых случаях проведены раскопки с последующим извлечением и экспертным исследованием костных останков и иных вещественных доказательств.