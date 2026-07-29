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Стала известна дата прощания с погибшим главным тренером "Динамо" Сандлером - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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11:30 29.07.2026 (обновлено: 12:27 29.07.2026)
Стала известна дата прощания с погибшим главным тренером "Динамо" Сандлером

Прощание с погибшим главным тренером "Динамо" Сандлером состоится 31 июля

© Фото : ПБК "Динамо" (Владивосток)/ВКонтактеМемориал в память об Эдуарде Сандлере
Мемориал в память об Эдуарде Сандлере - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : ПБК "Динамо" (Владивосток)/ВКонтакте
Мемориал в память об Эдуарде Сандлере
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прощание с погибшим главным тренером владивостокского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуардом Сандлером состоится 31 июля в спортивном комплексе «Олимпиец» в 12:00.
  • Эдуард Сандлер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле, СУСК начало доследственную проверку по факту его гибели.
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Прощание с погибшим главным тренером владивостокского баскетбольного клуба "Динамо" Эдуардом Сандлером состоится 31 июля, сообщило Приморское спортивное общество (ПСО) "Динамо".
"Тридцать первого июля состоится прощание с управляющим ПСО "Динамо", руководителем профессиональных спортивных клубов "Динамо", человеком, посвятившим свою жизнь развитию спорта на Дальнем Востоке, Эдуардом Михайловичем Сандлером", – говорится в сообщении общества в Telegram-канале.
Отмечается, что прощание начнется в 12.00 в спортивном комплексе "Олимпиец". Приглашаются все, кто знал Эдуарда Сандлера, работал с ним, "был его учеником, коллегой, другом или болельщиком".
Во вторник утром в ГУМЧС РФ по Приморскому краю сообщили, что Сандлер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле. СУСК начало доследственную проверку по факту его гибели.
Сандлер являлся главным тренером Приморского баскетбольного клуба "Динамо" с сезона-2023/2024 и в дебютном году привел команду к первому чемпионству Суперлиги.
 
СпортЭдуард Сандлер
 
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