Стала известна дата прощания с погибшим главным тренером "Динамо" Сандлером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прощание с погибшим главным тренером владивостокского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуардом Сандлером состоится 31 июля в спортивном комплексе «Олимпиец» в 12:00.
- Эдуард Сандлер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле, СУСК начало доследственную проверку по факту его гибели.
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Прощание с погибшим главным тренером владивостокского баскетбольного клуба "Динамо" Эдуардом Сандлером состоится 31 июля, сообщило Приморское спортивное общество (ПСО) "Динамо".
"Тридцать первого июля состоится прощание с управляющим ПСО "Динамо", руководителем профессиональных спортивных клубов "Динамо", человеком, посвятившим свою жизнь развитию спорта на Дальнем Востоке, Эдуардом Михайловичем Сандлером", – говорится в сообщении общества в Telegram-канале.
Отмечается, что прощание начнется в 12.00 в спортивном комплексе "Олимпиец". Приглашаются все, кто знал Эдуарда Сандлера, работал с ним, "был его учеником, коллегой, другом или болельщиком".
Во вторник утром в ГУМЧС РФ по Приморскому краю сообщили, что Сандлер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле. СУСК начало доследственную проверку по факту его гибели.
Сандлер являлся главным тренером Приморского баскетбольного клуба "Динамо" с сезона-2023/2024 и в дебютном году привел команду к первому чемпионству Суперлиги.