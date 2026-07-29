Стала известна дата прощания с погибшим главным тренером "Динамо" Сандлером

Краткий пересказ от РИА ИИ Прощание с погибшим главным тренером владивостокского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуардом Сандлером состоится 31 июля в спортивном комплексе «Олимпиец» в 12:00.

Эдуард Сандлер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле, СУСК начало доследственную проверку по факту его гибели.

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Прощание с погибшим главным тренером владивостокского баскетбольного клуба "Динамо" Эдуардом Сандлером состоится 31 июля, сообщило Приморское спортивное общество (ПСО) "Динамо".

"Тридцать первого июля состоится прощание с управляющим ПСО " Динамо ", руководителем профессиональных спортивных клубов "Динамо", человеком, посвятившим свою жизнь развитию спорта на Дальнем Востоке , Эдуардом Михайловичем Сандлером", – говорится в сообщении общества в Telegram-канале

Отмечается, что прощание начнется в 12.00 в спортивном комплексе "Олимпиец". Приглашаются все, кто знал Эдуарда Сандлера, работал с ним, "был его учеником, коллегой, другом или болельщиком".

Во вторник утром в ГУМЧС РФ по Приморскому краю сообщили, что Сандлер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле. СУСК начало доследственную проверку по факту его гибели.