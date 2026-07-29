Прокуратура взяла под контроль расследование убийства женщины в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ В Одинцовском городском округе пропала 39-летняя женщина, после чего было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Тело женщины было найдено в лесополосе.

Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела об убийстве 39-летней женщины, пропавшей в населенном пункте в подмосковном Одинцовском городском округе, сообщает надзорное ведомство Московской области.

Отмечается, что, предварительно, в июле 39-летняя женщина была дома в одном из населенных пунктов Одинцовского городского округа, после чего перестала выходить на связь, и ее местонахождение оставалось неизвестным.

Как рассказали в подмосковном главке СК РФ , с заявлением о пропаже женщины к правоохранителям обратились ее родственники, тело было найдено в лесополосе. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

« "Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела об убийстве местной жительницы", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс"

В ведомстве добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные.

"Ход расследования и проведение оперативно-разыскных мероприятий контролирует Одинцовская городская прокуратура", - заключили в надзорном органе.