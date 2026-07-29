Прокуратура взяла под контроль расследование убийства женщины в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одинцовском городском округе пропала 39-летняя женщина, после чего было возбуждено уголовное дело об убийстве.
- Тело женщины было найдено в лесополосе.
- Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела об убийстве 39-летней женщины, пропавшей в населенном пункте в подмосковном Одинцовском городском округе, сообщает надзорное ведомство Московской области.
Отмечается, что, предварительно, в июле 39-летняя женщина была дома в одном из населенных пунктов Одинцовского городского округа, после чего перестала выходить на связь, и ее местонахождение оставалось неизвестным.
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"Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела об убийстве местной жительницы", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".
В ведомстве добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные.
"Ход расследования и проведение оперативно-разыскных мероприятий контролирует Одинцовская городская прокуратура", - заключили в надзорном органе.
Ранее в ряде местных пабликов сообщалось, что 39-летняя женщина пропала в Подмосковье 17 июля после ссоры с человеком, который видел ее последним.