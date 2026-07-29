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Прокуратура взяла под контроль расследование убийства женщины в Подмосковье - РИА Новости, 29.07.2026
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21:34 29.07.2026
Прокуратура взяла под контроль расследование убийства женщины в Подмосковье

Прокуратура взяла под контроль дело об убийстве женщины в Одинцовском округе

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одинцовском городском округе пропала 39-летняя женщина, после чего было возбуждено уголовное дело об убийстве.
  • Тело женщины было найдено в лесополосе.
  • Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела об убийстве 39-летней женщины, пропавшей в населенном пункте в подмосковном Одинцовском городском округе, сообщает надзорное ведомство Московской области.
Отмечается, что, предварительно, в июле 39-летняя женщина была дома в одном из населенных пунктов Одинцовского городского округа, после чего перестала выходить на связь, и ее местонахождение оставалось неизвестным.
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Как рассказали в подмосковном главке СК РФ, с заявлением о пропаже женщины к правоохранителям обратились ее родственники, тело было найдено в лесополосе. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
«
"Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела об убийстве местной жительницы", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".
В ведомстве добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные.
"Ход расследования и проведение оперативно-разыскных мероприятий контролирует Одинцовская городская прокуратура", - заключили в надзорном органе.
Ранее в ряде местных пабликов сообщалось, что 39-летняя женщина пропала в Подмосковье 17 июля после ссоры с человеком, который видел ее последним.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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