Климатолог спрогнозировала рекордные пожары в Канаде в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Лесные пожары в Канаде в 2026 году превысили обычные масштабы и могут войти в число крупнейших за всю историю наблюдений.

Огонь охватил более трех миллионов гектаров, из опасных районов были эвакуированы десятки тысяч жителей.

Особенно сложная ситуация сложилась в Онтарио, где площадь выгоревших территорий превысила 728 тысяч гектаров.

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Лесные пожары в Канаде в 2026 году уже превысили обычные для страны масштабы и могут войти в число крупнейших за всю историю наблюдений, заявила РИА Новости профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.

Масштабные пожары начались в Канаде в мае на фоне аномальной жары и сухих гроз. К настоящему времени огонь охватил более трех миллионов гектаров, из опасных районов были эвакуированы десятки тысяч жителей, а дым от пожаров ухудшил качество воздуха как в Канаде, так и в США

"Этот год войдет в число рекордных по масштабам пожаров в Канаде. Показатели уже превышают средние значения, а до завершения периода повышенной пожарной опасности остается еще шесть-восемь недель", - сказала Дэниэлс.