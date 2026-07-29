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Климатолог спрогнозировала рекордные пожары в Канаде в 2026 году - РИА Новости, 29.07.2026
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07:22 29.07.2026
Климатолог спрогнозировала рекордные пожары в Канаде в 2026 году

Дэниелс: лесные пожары в Канаде в 2026 году могут стать рекордными за историю

© REUTERS / BC Wildfire ServiceЛесной пожар в Канаде
Лесной пожар в Канаде - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / BC Wildfire Service
Лесной пожар в Канаде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лесные пожары в Канаде в 2026 году превысили обычные масштабы и могут войти в число крупнейших за всю историю наблюдений.
  • Огонь охватил более трех миллионов гектаров, из опасных районов были эвакуированы десятки тысяч жителей.
  • Особенно сложная ситуация сложилась в Онтарио, где площадь выгоревших территорий превысила 728 тысяч гектаров.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Лесные пожары в Канаде в 2026 году уже превысили обычные для страны масштабы и могут войти в число крупнейших за всю историю наблюдений, заявила РИА Новости профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.
Масштабные пожары начались в Канаде в мае на фоне аномальной жары и сухих гроз. К настоящему времени огонь охватил более трех миллионов гектаров, из опасных районов были эвакуированы десятки тысяч жителей, а дым от пожаров ухудшил качество воздуха как в Канаде, так и в США.
"Этот год войдет в число рекордных по масштабам пожаров в Канаде. Показатели уже превышают средние значения, а до завершения периода повышенной пожарной опасности остается еще шесть-восемь недель", - сказала Дэниэлс.
Особенно сложная ситуация сложилась в Онтарио, где площадь выгоревших территорий уже превысила 728 тысяч гектаров, установив новый рекорд для провинции.
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