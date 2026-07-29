Климатолог спрогнозировала рекордные пожары в Канаде в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лесные пожары в Канаде в 2026 году превысили обычные масштабы и могут войти в число крупнейших за всю историю наблюдений.
- Огонь охватил более трех миллионов гектаров, из опасных районов были эвакуированы десятки тысяч жителей.
- Особенно сложная ситуация сложилась в Онтарио, где площадь выгоревших территорий превысила 728 тысяч гектаров.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Лесные пожары в Канаде в 2026 году уже превысили обычные для страны масштабы и могут войти в число крупнейших за всю историю наблюдений, заявила РИА Новости профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.
"Этот год войдет в число рекордных по масштабам пожаров в Канаде. Показатели уже превышают средние значения, а до завершения периода повышенной пожарной опасности остается еще шесть-восемь недель", - сказала Дэниэлс.
Особенно сложная ситуация сложилась в Онтарио, где площадь выгоревших территорий уже превысила 728 тысяч гектаров, установив новый рекорд для провинции.
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17 июля, 14:54